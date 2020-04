Skončí zákaz vycházení, nadále ale s dodržováním jednometrového odstupu mezi osobami nežijícími ve společné domácnosti. V hromadných dopravních prostředcích to platí je v případě, může-li to být dodrženo, zdůrazňují OÖN. Ve veřejném prostoru se má shromažďovat maximálně deset lidí, výslovně například i při kurzech jógy v parku (pro demonstrace je chystán zvláštní výnos), pohřbů se může účastnit až 30 osob.

Restaurace mohou otevřít od 15. května, hotely od 29. května. Každý host potřebuje židli (není upřesňováno, jestli na ní musí sedět). U stolu mohou být jen nejvýš čtyři dospělí a jejich děti. Nařízení o vzájemném odstupu tu neplatí, personál ale musí mít roušky. Otevírací doba bude zatím od 6 do 23 hodin. Od 2. května mohou otevřít i prodejny přes 400 metrů čtverečních, kadeřnické a kosmetické salony. 4. května se do školních lavic vrátí přes 100 000 maturantů a žáků posledních ročníků odborných škol. Ostatní se budou dva týdny ještě učit doma. Pak se vrátí do škol na směny – půlka od pondělí do středy, půlka na čtvrtek a pátek. Odpadají tělocvik a hudební výchova.

Ke stejnému dnu budou znovu povoleny s jistými omezeními návštěvy v domovech seniorů. Pro bohoslužby bude třeba mít 20 metrů plochy na každého přítomného věřícího. Otevře linecká Botanická zahrada – pro omezený počet návštěvníků (loni jich bylo 93 500) a s jednosměrnými trasami prohlídek. Odpadlo 130 plánovaných akcí. 29. května smějí otevřít plovárny.

Pokuty, úlevy vězňům, otevřená hřiště…

Rakouská policie šetřila zatím na 30 000 „koronárních“ přestupků. Na vrcholu krize jich bylo i 1400 za den, teď asi 300. Vypsala 3600 pokut, řekl ministr vnitra Karl Nehammer. Ujistil, že jeho lidé postupují „uvážlivě“. Denně jich je v ulicích kolem 10 000. Museli stornovat či přerušit dovolené a pracovat přesčas, což vnitro stálo navíc už 17,4 milionu eur. Do roku 2023 ministerstvo dál plánuje rozšířit postupně stav celkově o 2250 míst.

Končí také některá omezení života vězňů, píše linecký Volksblatt. „Pravděpodobně“ od 11. května budou podle ministryně spravedlnosti Almy Zadicové opět povoleny návštěvy příbuzných. Protivirová opatření zhoršila terapeutickou práci, která byla vedena částečně po telefonu, případně ve skupinách, teď se má znovu „zintenzivnit“. Zadicová chce v budoucnu vytvářet ve věznicích oddělení pro přípravu vězňů na návrat do občanského života a skupiny právníků cíleně se věnujících vysvětlování osazenstvu těžkosti života za mřížemi. Vězeňská stráž by měla být posílena o 300 osob, přičemž jsou cíleně hledány ženy. „Podle ministryně jde o bezpečnou, proti krizím odolnou a odpovědnou práci,“ uvedl list. Pro personál má ministerstvo připraveno o 2,5 milionu eur víc než loni. Možnosti odložit nástup výkonu trestu po odeznění pandémie využilo kolem 500 odsouzených.

Ve Villachu otevírají po týdnech všechna dětská hřiště, uvedl Volksblatt. V Klagenfurtu bude od 1. května přístupných zatím 38 menších, kde podle hygieniků by bylo snazší dosledovat případný řetězec nových infekcí. Od poloviny května mají být otevřena i velká zařízení.

Odškodní školní akce?

Od 27. dubna mohou rakouské školy žádat o náhradu vynaložených nákladů na chystané vícedenní školní akce – lyžařské kurzy, sportovní týdny, jazykové zájezdy a podobně), které v době od 11. března do začátku září odpadly nebo odpadnou kvůli pandémii. Na úhradu cest, ubytování, stravování a vstupů má ministerstvo 13 milionů eur. Školy jako sběrné místo požadavků rodičů žáků se nejprve mají pokusit sjednat s partnery akcí náhradní termín nebo storno zdarma. Když to nevyjde, mohou žádat ministerstvo. To počítá s asi 7000 žádostmi. Po dohodě s odborným svazem cestovních kanceláří Hospodářské komory nehodlá akceptovat storna mezi 11. březnem a Velikonocemi, od 14. dubna chce vracet maximálně 15 procent vykazovaných nákladů rezervace a od poloviny června deset procent.

V číslech

V 11 hodin v úterý 28. dubna evidovali v Rakousku 15 266 nakažených koronavirem (za poslední den 62, tedy 0,41 %), aktuálně 2208 (za den -155). Uzdravených bylo 12 580, zemřelých 569 (+20), v nemocnicích leželo 561 lidí (-18). Horní Rakousy hlásily 157 nakažených a 53 mrtvých (80 % starších 65 let, 70 % nad 75 let), Dolní Rakousy 396 (92).

Jak v bavorských bankách?

V Bavorsku platí povinnost nosit roušky na veřejnosti a v hromadných dopravních prostředcích až od pondělí 27. dubna. Deník PNP se ptal na ministerstvu vnitra, jak je tomu v bankách a třeba u benzinových pump, a dozvěděl se, že nařízení platí i tam. Podle zákona jsou to „privátní prostory“ a na ty se nevztahuje zákaz zahalování obličejů. „Z hlediska ochrany před infekcemi nejsou ovšem žádné námitky proti krátkodobému sejmutí roušky k účelu nutné identifikace,“ uvedl úřad. Musí být ale dodržen odstup minimálně půldruhého metru, „odborné sejmutí roušky jejím nositelem“ (bez dotyku jejího vnějšku) a připravenost prostředku k dezinfekci rukou klienta po sejmutí roušky. Při splnění těchto podmínek tedy německé peněžní ústavy mohou krátkodobé sejmutí roušek od zákazníků požadovat…

Jarní úklid ponovu

Také rakouské obce měly už v minulých týdnech zahájit tradiční jarní úklid, ale iniciativy zabrzdily zákazy shromažďování více lidí a nařízené odstupy mezi nimi, píší OÖN. Organizace venkovské mládeže (LJ) vyzvala proto své členy, aby krajinu čistili na individuálních procházkách. Stefan Payrhuber (20), vedoucí skupiny LJ v Meggenhofenu, který nyní absolvuje civilní službu jako opatrovatel postižených, k tomu vyzval přes whatsapp svých 137 kolegů, a mnoho jich ho vyslyšelo. I on sám se s bratrem Patrickem a jeho přítelkyní Annou vydal na cestu s pracovními rukavicemi a pytli. „Na dvou kilometrech podél vedle silnice jsme naplnili tři velké pytle odpadu,“ říká v deníku. Na další takové vycházky se v LJ chystají, uzavírá list.

Stefan Payrhuber je na snímku Deníku/OÖN/Landjugend vpravo.

Proti plýtvání potravinami

Linecký Volksblatt připomíná ke Dnu proti plýtvání potravinami, vyhlášenému organizací ochrany přírody WWF na 2. květen, že podle nových odhadů končí v Rakousku za rok v odpadu kolem milionu tun poživatelného jídla. Podle institutu odpadového hospodářství zemědělské univerzity ve Vídni z toho 512 000 tun vyhazují domácnosti – v průměru tedy každá 133 kilogramů, které mají hodnotu 240 až 800 eur. 28 % z toho je chléb a pečivo, 27 % ovoce a zelenina, 12 % mléčné produkty a vejce, 11 % maso a ryby. Asi 16 % potravin je nerozbalených. Expertka WWF Olivia Herzogová požaduje „obrat v myšlení“ od rodin i od vlády a hospodářských subjektů s cílem redukovat toto plýtvání potravinami do roku 2030 minimálně na polovinu.

Osvětlují tajemný hrob

Jak náš web uvedl, v Litzlbergu na Attersee narazil 30. března bagrista při hloubení základů pro stavbu rodinného domu na čtyři hroby ze 17. století mj. s podivuhodně zachovanými textiliemi a zlatým prstenem. V úterním vydání OÖN prezentuje zemský archeolog Stefan Traxler první výsledky zkoumání nálezu.

Jeho pozornost vzbudil už nález v zemi uložené kovové rakve, která bývá obvykle jen v hrobkách. Když viděli látky a prsten, bylo jim jasné, že jde o výjimečný objev. 400 let starý hedvábný oděv zemřelé vypadá jako nový, vzduchuprosté vlhké prostředí v rakvi textilie uchránilo před rozpadnutím. Žena zemřela v extrémně napínavé době mezi lety 1615 a 1625 s posledními trpěnými protestanty, protireformací a třicetiletou válkou. Průzkum ostatků umožní archeologům závěry o tehdejším způsobu života a nemocech lidí, ale i o tom, jaké měli starosti a jak se živili, píše list. To nález činí jedinečným.

Předpokládá se, že skelet patří ženě z rodiny Engl von und zu Wagrain. Podle antropoložky Silvie Renhartové se živila hlavně masitou stravou, což by napovídalo šlechtickému stavu. Víc Traxler zatím nechce prozradit.

Na otázku listu, jak reagoval na jejich informaci o možném původu ženy Georg Spiegelfeld, jeden z posledních potomků rodiny Engl, řekl: „Velice ho zaujalo, že je zjišťováno ještě něco nového z dějin rodu, a přál by si, aby tato jeho příbuzná byla pohřbena do rodinné hrobky u poutního kostela Maria Schöndorf. Budeme zkoumat ještě další rodinné svazky lidí uložených jak tam, tak v Pettenbachu a Pichlu. Kořeny tohoto rodu a jeho obchodní vztahy nás budou zaměstnávat ještě dlouho…“

K dalším nálezům Traxler uvedl, že našli dvě rakve kojenců, ale žádné jim odpovídající kosti – je možné, že se v zemi rozložily. Ve třetí dřevěné rakvi byla kostra muže vysokého 156 centimetrů, tedy i na onu dobu malého, velmi robustní postavy, který zemřel ve věku mezi 41 a 50 lety. „Dnes bychom řekli, že to byl svalnatý chlapík, , Bröckerl´, který nejspíš celý život tvrdě pracoval, zřejmě u Englů,“ charakterizuje archeolog.

V květnu mají být přinejmenším textilie šlechtičny vystaveny v Seewalchenu a pak do konce roku v lineckém Zámeckém muzeu. 1. května od 18 hodin má být v přímém přenosu na austausch.ooelkg.at odhalena hrobová tabulka kovové rakve z Litzlbergu. Na této adrese zemské společnosti pro kulturu jsou i další četné informace o nálezu.

Na snímcích OÖN/Alexandera Schwarzla jsou hedvábný živůtek či korzet, který nosily jen „vznešené stavy“, jak píší OÖN, a zlatý prsten.