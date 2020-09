Linec – V seriálu Hodina nula k výročí konce války napsaly OÖN tentokrát o propouštěcím lágru zajatců v Mauerkirchenu v Innviertlu.

Zajatci na rakouském nádraží. | Foto: Deník/OÖN

Spojenci jej plánovali v Řeznu nebo v Rosenheimu, ale záměr jim zhatilo vyhození obou mostů přes Inn v Braunau nacisty. Do Mauerkirchenu vstoupili bez boje Američané 3. května a zřídili tu tábor k prověření zajatců a jejich propuštění domů. V improvizovaných podmínkách areálu podél železnice němečtí důstojníci spali ve velkých autech, prostí vojáci se ve stanech, zemljankách nebo „pod širákem“. „Ti neměli nic než to, co nosili na sobě. Dávali jsme jim brambory a oni byli tak hladoví, že je jedli syrové,“uvedla v listě Theresia Burggassnerová, dnes 84letá.