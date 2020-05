Linec - V Ulrichsbergu zahájil provoz první dlouho žádaný „mokrý sklad“ padlého dřeva okresu Rohrbach, napsaly OÖN.

Ve sprše. | Foto: Deník/OÖN

Provozuje jej v privátní iniciativě Forstservice Böhmerwald. Je v něm uložena kulatina z regionu Šumavy „složená“ vichřicí Sabine, tedy asi 4000 plnometrů, než bude hornorakouským lesním svazem prodána pilám. „Je průběžně kropena,“ vysvětluje Franz Kobler z Forstservice. To má umenšit zhoršování kvality a tím ztrátu hodnoty – dřevo zůstává déle čerstvé a kůrovec se do něj nepouští. Kvalita kulatiny tak může být konzervována až na tři roky. Laiky by mohlo udivovat, že dřevo po čase černá, ale to prý je zcela normální a jen vnější jev. Voda ke kropení je přiváděna z přilehlého Velkého Mühlu a ze zásobních nádrží. Provoz je povolen na pět let, ale může být prodloužen. Druhý mokrý sklad má zakrátko vzniknout v Haslachu.