Tak se také společně „toulají“ Mareike, novopečená tesařka, a čalounice Helene (příjmení pro vandr odložily). Teď se zastavily v Pasově. „Pocházejí ze severu Německa. Chtěly cestovat tři roky a jeden den,“ píše PNP. Je to prý ale jen rámcové určení, časový strop není omezen. Zkušební doba pro případné přerušení jim dávala prostor k rozmyšlení se po první tři měsíce. Vlastně měly skončit v říjnu, ale Mareike si přidá ještě tři měsíce toulek po Evropě pěšky nebo stopem. Také Helene už má „povinný“ čas více než rok za sebou…„Od středověku platná pravidla dodržuje podle Mareike toho času v německy mluvícím prostoru asi 400 mladých ze 40 oborů řemesel.

Na snímku jsou v Pasově u sochy lidové básnířky Emerenz Meierové, „která se před více než sto lety také sebevědomě a odvážně vydala poznávat svět“, jak píše PNP. Foto: Deník/PNP/Rott

Mají velelouku pro hmyz

Zdroj: Deník/OÖN

S postavením protipovodňové přehrady na Machlandu v okrese Perg vznikl při Dunaji mezi Naarnem a Saxenem „ekologický poklad“, jakého v Evropě druhého není, píší OÖN. „Není požehnáním jen pro lidi, ale má přidanou hodnotu i pro přírodu,“ říká v listě Martin Kyek z technického úřadu pro ekologii v Salcburku. Osm kilometrů dlouhý záplavový kanál poskytuje útočiště vodních živočichů před vlivy civilizace a v okolí přehrady se na 58 hektarech zabydlelo mnoho ohrožených rostlin.

Biologové pravidelně monitorují vývoj fauny a flory podél vodního díla. Louka kvete do pozdního podzimu. „Je fascinující,“ míní OÖN. „Žije tu 171 druhů včel, což je ve srovnání dokonce s jinými protizáplavovámi nádržemi enormně mnoho. Ekologickou cenu místa zdůrazňuje také 43 druhů vážek, hnízdiště ohrožených skřivanů polních a bramborníčků černohlavých. Počet pozorovaných druhů motýlů stoupl ze 48 v roce 2014 naposledy na 80. Podle Kyeka je stav trvalý. Pro mne jako biologa je toto území eldorádem, říká.“

Co dělá nádrž tak jedinečnou, je podle něho skutečnost, že tu nejde o roztroušené eko-ostrůvky, ale o soustavnou plochu, která je pečlivě opatrována. Příkladem je třeba zdejší režim kosení nanejvýš dvakrát ročně a ne před 15. červnem. Protože na pozemek nemohou vjíždět stroje, kosí tu upravený bagr, na jehož rameno je namontována žací lišta s přepravním šnmekem a plašicím zařízením. Sklizeň pak ovšem trvá týdny. Produkt putuje do výrobny bioplynu do Saxenu. Foto: Deník/OÖN/lebe

Rychle „odblokovaná“ blokáda

Zdroj: Deník/OÖN

Občanské hnutí „za klima a spravedlnost“ chtělo až do pátku blokovat vjezd na Hlavní náměstí v Linci na protest proti tomu, že politikové rychle – po dvou dnech - vzdali oficiální záměr zbavit tento prostor motorizované dopravy. Akci mu policie povolila. Jak řekl zástupce jejího zemského ředitele Erwin Fuchs, denně ale situaci hodnotila a shledala, že „opakováním už akce ztratila charakter shromáždění, manifestace“.

Zájem veřejnosti - snadnost a plynulost dopravy, dodržování základních práv osob a ochrana životního prostředí, tedy „veřejné blaho“ - má větší váhu než právo demonstrujících na shromažďování, řekla policie. Situace, kterou blokáda vyvolala v dopravě, prý na rozhodnutí neměla žádný vliv, chaos v prvních dvou dnech nenastal, úterní zácpy v okolí nebyly způsobeny uzavřením náměstí. Vyvoláním akce je podle zemského policejního ředitelství ale účel shromáždění s tématem „Hlavní náměstí bez aut“ splněn a pokračování by bylo jen opakováním proklamace názoru na úkor zájmu ostatních.

Foto: Deník/OÖN/Alexander Schwarzl