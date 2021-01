Byly z Rakouska, ale také z Tchajwanu, Číny, Ruska, Polska, Česka, Itálie a Německa, a to přes covidové restrikce. Pandémie ovlivnila i obsah lístků - hračky byly poptávány méně, zato měla zmizet korona, aby nebránila návštěvám babiček a dědečků.

Tým pošty zodpověděl všechny zásilky a dětem poslal německé nebo anglické odpovědní lístky. Zaměstnanci služby na tom pracovali ve vlastní „ježíškovské“ dílně ve sklepě hostince "Christkindl-Wirt". Prošlo jim rukama 1,51 milionu pozdravů, keré opatřili zvláštním ježíškovským razítkem a podali na místní poště. …Foto Deník/OÖN/Spitzbart

České plány s kolejemi

„Nejen co do plánů výstavby přeshraniční silniční infrastruktury Česko jasně vede před Rakouskem,“ napsal linecký Volksblatt. Na hranici ve Wullowitzu chtějí být Češi s dálnicí v roce 2025, „a také s kolejemi má Praha nadšené plány“.

Jak list „z více zdrojů“ zjistil, má z Budějovic vést do Lince dvojkolejná trať umožňující rychlost až 200 km/h s přípojkou na Západní dráhu. „Nyní je trasa jen jednostopá s maximální rychlostí 70-90 km/h.“ Podle Volksblattu je o vedení trasy v Česku už rozhodnuto, k čemuž má rakouská strana ještě daleko. Na jednostopé Summerauské dráze není možné docílit žádného citelného zrychlení. „Železniční spojení Praha- Budějovice-Linec je nyní provozováno ve čtyřhodinovém taktu. V hlavním městě Horních Rakous je na ně navazován koridor Salcburk-Innsbruck-Curych. Naši sousedé orientují společný zájem k přechodu ke čtyřhodinovému až dvouhodinovému rytmu spojení, jak je to obvyklé u mnoha jiných mezinárodních vlaků v Evropě. Češi by chtěli dvouhodinového taktu dosáhnout už v roce 2023 a jsou pro možnosti připojení v Linci směrem k Solné komoře, na Salcburk-Villach-Zell am See a Selzthal/Leoben/Graz. V opačném směru by se měly stát ještě atraktivnějšími cíli turistů Krumlov, Budějovice a Praha,“ uzavírá deník.

Král černých jízd

Četnými jízdami bez platných jízdenek nasbíral muž z Porýní-Falcka v registru dopravních přestupků ve Flensburgu 373 trestných bodů a devět měsíců si má posedět ve vězení, informuje PNP. Spáchal tyto přestupky více než 150 jízdami bez platného dokladu – vesměs šlo přitom o jeho služební cesty… Hrozí mu ještě další trest – už dříve byl za jízdy na černo odsouzen k osmiměsíční podmínce. Před soudem nyní uznal, že dělal velké chyby, ale argumentoval, že mu policie při více dopravních kontrolách doklady nezadržovala…