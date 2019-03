Na semifinálové klání do Prahy musela jet ve středu sama. Na finále už s ní pojede minimálně celá její čtvrtá třída.



Pavlína Kopáčiková radost z úspěchu neskrývá. „Bylo to úžasný, pocity popsat neumím. Ale jsem moc šťastná, celý den jsem si užila. Moc milé bylo i přijetí u pana prezidenta,“ řekla ve středu odpoledne při cestě domů, do Vacova.



Už se těší na finálové klání, které se uskuteční 28. března a o den později vyvrcholí na Kantorském bále, kde bude český Zlatý Ámos korunován. „Já sice pojedu o den dřív, ale škola vypraví autobus,“ řekla Pavlína Kopáčiková. Pro ní samotnou bylo největším oceněním nominování od „jejích“ dětí. Titul Jihočeská Zlatá Ámoska 2019 a postup do republikového finále je jen třešničkou na pomyslném dortu.