Vyplývá to z porovnání statistických údajů za roky 2019 a 2020. Díky rozvolňování protiepidemických opatření se její brány pro veřejnost opět otevřely v pondělí 12. dubna. Vstupenku je ale možné koupit pouze on-line a denní kapacita byla snížena na pětinu, tedy 1 500 osob. Informoval o tom náměstek hejtmana pro řízení zřizovaných organizací v rámci rezortu Pavel Hroch.

V roce 2019 podle Hrocha zavítalo do zoo 280,7 tisíce a v roce 2020 pouze 201.5 tisíce lidí. „Loni jsme měli naši zoologickou zahradu otevřenou od 1. ledna do 13. března, kdy jsme ji v důsledku koronavirové pandemie museli zavřít. Následně byla otevřená pro veřejnost od 4. května do 8. října a od 8. do 17.prosince,“ připomněl náměstek hejtmana. „I přes tento výpadek se ale zoo podařilo plánovaný rozpočet pro rok 2020 naplnit,“ dodal Hroch.

Vtupenky jen v e-shopu a jen pětina návštěvníků

„Od pondělí 12. dubna k nám mohou zavítat pouze návštěvníci se zakoupenou vstupenkou v našem e-shopu a to na konkrétní datum. Kvůli nařízení o snížení kapacity půjde také každý den do prodeje jen omezený počet vstupenek. Denně proto pustíme do areálu pouze 1 500 návštěvníků, což je pětina ze 7,5 tisícové kapacity naší zoo," nastínil, jaká panují v areálu pravidla, ředitel zoologické zahrady Vladimír Pokorný s tím, že žádá návštěvníky, aby sledovali web zoo https://www.zoohluboka.cz/ a řídili se pokyny a podmínkami, které tam budou uvedené. „Omlouváme se za komplikace, které s sebou všechna tato omezení přinášejí. A děkujeme vám, že i váš příspěvek ze vstupného pomůže naplnit naše poslání a plány dalšího rozvoje,“ doplnil ředitel zoo.

Provoz zoologické zahrady stojí denně zhruba 125 tisíc korun. „V loňském roce se na úhradě nákladů podílela zoo z vlastních příjmů částkou 22,5 milionu, Jihočeský kraj, coby náš zřizovatel, uhradil 20,5 milionu a 1,1 milionu korun činila dotace Ministerstva životního prostředí,“ uzavřel Pokorný.