Adaptační tábor pro mimozemské uprchlíky vzniká v těchto dnech na pražském ostrově Štvanice. Projekt, na kterém se účastní také Jihočeské divadlo, je součástí mezinárodní přehlídky scénografie Pražské Quadriennale. Ta přináší i zajímavosti z oborů sci-fi nebo designu a zaměřena je hlavně na originální zážitky. Kontejnerové městečko na Štvanici - CAMPQ, bude možné navštívit od 6. do 16. června. Návštěvníkům nabídne CAMPQ třeba sedmihodinovou inscenaci, při níž bude možné pobývat celou noc ve společnosti mimozemšťanů.

Tuto příležitost budou mít však diváci pouze třikrát, a to 6., 8. a 10. června. Na podzim 2019 se pak inscenace na dva dny přestěhuje na jih Čech, kde bude 13. a 14. září uvedena na českobudějovické náplavce.

Interaktivní výstava má odpovědět třeba na otázky co by se stalo, kdyby na Zemi přistáli uprchlíci z cizích planet? Vypadali by jako jedni z nás, nebo úplně jinak? Způsobili by apokalypsu? Naučili bychom se s nimi žít? A jak by se k problematice postavily politické elity? Tábor pro mimozemšťany je hlavní expozicí Quadriennale a vzniká pod vedením kurátora Ivo Kristiána Kubáka.

S mimozemšťany budete moci prožít nejen zmíněnou inscenaci ale pobýt s nimi lze i při celodenním interaktivním programu