Plánoval jste svou rezignaci?

Mé odstoupení bylo neplánované. Něco takového se nedá připravit předem. Já jsem skončil ve funkci krajského předsedy sociální demokracie po jedenácti letech a za tu dobu, myslím, se nemám za co stydět. Sociální demokracie v jižních Čechách byla po tu dobu spojená s mým jménem a tak trochu byla i na vítězné vlně. Ale tohle už prostě dál nešlo.

Jaký byl důvod vašeho odstoupení z funkce jihočeského předsedy?

Důvod byl jeden jediný. Na pondělním jednání se někteří moji kolegové z jihočeské sociální demokracie velmi kriticky vyjadřovali k hnutí Změna 2020. Tedy k tomu hnutí, které jsme vytvořili, aby pomohlo k lepšímu výsledku sociální demokracie v krajských volbách.

Pro koho bylo hnutí Změna 2020 určeno?

Chtěli jsme do něj přilákat starosty, nezávislé levicové osobnosti, zkrátka lidi z nezávislé společnosti, kteří by jinak kandidovat za sociální demokracii nechtěli. Moje ambice a také ambice starosty Jindřichova Hradce Stanislava Mrvky i dalších byla otevřít kandidátku sociální demokracie právě těmto lidem. Lidem, kteří nejsou straníci, ale znají problematiku a mohou sociální demokracii pomoci k lepšímu výsledku.

Jak jednání krajského předsednictva ČSSD probíhalo?

Ukázalo se na něm, že je mnohem větší obava některých mých kolegů spolustraníků z toho, že by je právě tito kandidáti mohli ve volbách přeskočit, že by mohli mít lepší výsledek a zasedli by v krajském zastupitelstvu. Zkrátka se ukázalo, že nemají zájem o společnou kandidátku se Změnou 2020. A to pro mne, a můžu říct, že i pro některé další kolegy, byl ten důvod, kdy jsme řekli, že nechceme a odmítáme nést politickou odpovědnost za kandidátku, která bude sestavená tak, jak chtějí oni.

Koho jste na kandidátce nechtěli?

Nechtěli jsme, aby tam byl například kolega Joch, který prohrál v minulých komunálních volbách v Českých Budějovicích, a to tak, že se sociální demokracie po třiceti letech ani nedostala do tamního zastupitelstva.

A jaká by kandidátka do krajských voleb měla podle vás být?

Já jsem vždycky vytvářel kandidátky tak, aby oslovily voliče. A bylo mi celkem jedno, jestli ten člověk, který kandiduje, je straník, nebo nestraník. Chtěl jsem, aby ty kandidátky zvonily. Odmítal jsem tam dávat zasloužilé straníky, protože voliči volí osobnosti, a nikoliv lidi kvůli zásluhám na rozvoji strany. To se mi ale na jednání, které bylo velice vzrušené, nepodařilo prosadit. Bohužel i hejtmanka Stráská se vyjadřovala tak, že odmítá kandidovat společně se Změnou 2020. A já jsem nemohl reagovat jinak, než jsem reagoval, tedy odstoupením.

Jaký bude mít výsledek pondělního jednání význam pro Změnu 2020?

Teď to vypadá tak, že hnutí Změna 2020 bude v krajských volbách kandidovat samostatně. Já a starosta Mrvka jsme původně nekandidovali. Říkali jsme, pojďme kandidátku otevřít nestraníkům, starostům, osobnostem, lidem, kteří nám mohou pomoci. Když jsme viděli, že my jsme v tomto směru připraveni se „obětovat“ a nekandidovat, ale přesto není zájem z druhé strany, tak jsme odstoupili. Já jsem v tuto chvíli řadový člen ČSSD u nás v Nové Bystřici. A myslím si, že mi je dobře.

Budete v krajských volbách za Změnu 2020 kandidovat?

Přiznám se, že teď o tom uvažuji. Nevylučuji to, ani to zatím nemůžu potvrdit. Ale zklamání, které jsem v pondělí zažil při jednání s mými kolegy, kteří doslova a do písmene naplnili rčení „Bližší košile než kabát“ a nejsou ochotni ustoupit ze svých pozic, a že dokonce paní hejtmanka, která měsíce a měsíce prohlašovala, že nechce kandidovat, a že nebude lídr, a přitom se v pondělí nechala zvolit za lídra, to zklamání je veliké. Nepřipadá mi to fér a tyto praktiky se mi nelíbí.