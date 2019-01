Jižní Čechy – Blíží se největší běžecká událost v České republice. Přes 80 tisíc běžců, mezi nimi i mnoho olympioniků, vyběhne ve středu 20. června přesněv jeden okamžik na tratě závodů T-Mobile Olympijského běhu po celé zemi.

Jižní Čechy přivítají Olympijský běh | Foto: archiv běhu

A pozadu nebude ani Jihočeský kraj, v němž se poběží hned na osmi různých místech. Registrace do závodů probíhají do 11. června na www.olympijskybeh.cz.



Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá přes třicet let a může u toho být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy.



OSM TRAS NA VÝBĚR

V Jihočeském kraji se uskuteční celkem osm běhů. Vybrat si můžete romantické prostředí Červené Lhoty, dvojici závodů v Českých Budějovicích – loděnice nebo výstaviště, Lipno, Soběslav, Holubov, Hlincovou horu či Vimperk.



Ač se bude běhat na více než osmdesáti místechv celém Česku, budou mít závody jedno společné – a to start z éteru Českého rozhlasu Radiožurnál. Všechny běhy se konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, tedy výročí založení Mezinárodního olympijského výboru.



Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů už v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek.



„Mám radost, že zájem o T-Mobile Olympijský běh každoročně stoupá. Za vším stojí jednoduchá myšlenka, že by se každý měl pohnout a jít si zasportovat,“ říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.



V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, která umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků.



Pokud se někdo chce přidat k desetitisícům běžců a přitom nemá možnost startovat na oficiálních závodech, může využít individuální výzvu a díky aplikaci EPP si zaběhnout závod odkudkoliv, ať už na oblíbené trase za domem, nebo třeba v zahraničí.



Pavlína Běhounková

Manažerka komunikace T-Mobile Olympijského běhu