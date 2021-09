Stalo se tak v rámci přeshraničního výzkumného projektu "Houby bez hranic", koordinovaného Národním parkem Bavorský les, na němž spolupracují vědci Bavorska, Česka a Rakouska.

Houba intenzivně vonící po lesních jahodách je v Německu ohroženým druhem. "Staletí staré tradiční lesní hospodaření v ,selských lesích´ je velkým štěstím pro pestrost druhů," říká mykolog parku Peter Karasch. "V těchto extenzivně využívaných oblastech přežily stovky druhů hub, které v intenzivně obhospodařovaných lesích už zmizely."

Předpokládá se, že ve středohoří centrální Evropy roste přes 5000 druhů hub. Ve zmíněném projektu už jich registrovali přes 4200 (víc informací na www.pilze-ohne-grenzen.eu.)

Podle Hospodářské komory chybí v Rakousku až 8000 řidičů nákladních aut, napsaly OÖN. Nedostatek se ještě zostří, protože z asi 100 000 oprávněných šoférů půjde v příštích deseti letech dvacet procent do důchodu. V některých částech Štýrska už některé vozy stojí, především ty pro přepravu dřeva.

Zemský předseda odborů Horst Schachner vidí podle listu jediné řešení, jak povolání udělat atraktivnějším pro mladé - redukovat pracovní dobu.

Tresty za dětskou pornografii

Okresní soud v Řeznu uložil ve čtvrtek místnímu 54letému advokátovi čtyři roky, o tři roky staršímu obžalovanému z Berlína šest let a dva měsíce, napsala PNP. Oba doznali, že se podíleli na rozšiřování fotografií a videí zaznamenávajících sexuální zneužívání dětí přes internet. Byli moderátory a administrátory fóra dosažitelného přes darknet. Obviněný z Berlína navíc pohlavně zneužil desetiletou dceru své přítelkyně. Na počítač si uložil skoro 900 000 obrázků pózujících dětí, bez sexuálního jednání. Na portálu se skrýval pod jménem "Good Uncle", Dobrý strýček…

Pražská fotoškola slaví

Od čtvrtka do soboty pořádá v lineckém kulturním centru Tabačka "Die Prager Fotoschule Österreich" slavnost k 25 letům svého trvání s výstavou, koncertem, párty, tvůrčími dílnami, pódiovými diskusemi apod., uvedly OÖN.

Podle nich doba trvání potvrzuje velkou oblibu školy umělecké fotografie podle pražského vzoru. V Praze založili Václav Vlášek a prof. Ján Šmok v roce 1972 školu fotografie. V letech 1992-95 byla otevřena jedna třída pro rakouské účastníky v Budějovicích a v Praze, a následně byla škola "exportována" do Mühlviertlu, na zámek Weinberg v Kefermarktu. V roce 2018 přesídlila pod vedením Kurta Hörbsta a Petera Hofstättera do "Tabačky" v Linci, kde našla ideální prostory.

"Na rozdíl od jiných škol, ve kterých je fotografie vyučována maximálně v rámci tradičních obrazových oborů, se Pražská fotoškola věnuje výlučně fotografii," uvádí na svém webu. "Vzdělávání je dostatečně teoreticky fundované a podává potřebné umělecké znalosti i praktické dovednosti. Všem zájemcům bez omezení věku, sociálního postavení nebo dosavadní fotografické praxe nabízí všestranné setkání s médiem fotografie. Kromě čtyřsemestrového vzdělávání mohou zájemci přicházet do tvůrčích dílen nebo týdenních kurzů v rámci letní akademie. Od roku 2020 pořádá škola také večerní kurz ve Vídni."

Doživotí vraždícímu seniorovi

Zemský soud v St. Pöltenu poslal v pátek na doživotí za mříže 66lého muže, který v noci na 22. duben v Neulengbachu ubil o dva roky mladší partnerku sedmi ranami zednickou paličkou do lebky a nožem jí způsobil hluboké řezné rány na krku, píší OÖN.

Při výslechu vyprávěl dosud netrestaný rakouský občan.. o poruchách spánku, vyvolaných také chováním manželky. V osudové noci ho probudila "hlučným otevřením dveří ložnice" a on prý jí pak chtěl ve společné posteli ukázat, jaké to je být pořád buzen - hodlal se jí "sametově" dotýkat ramen kladivem vytaženým z nočního stolku. Žena ho začala urážet, načež on "explodoval" a vícekrát ji udeřil směrem na hlavu. Pak sebral v kuchyni nůž o délce čepele 17 centimetrů a řízl ji, aby už ji nic nebolelo, až přijde k sobě…

Podle soudu mu přitěžovalo využití bezbrannosti oběti a obzvláštní hrůznost činu.

Závod jezevčíků zpestří slavnosti

V Burghausenu bude od neděle 19. září "nákupní podzim". Začne ve 14 hodin závodem jezevčíků v městském parku, kde si to "rozdá" nejrychlejší dackl Bavorska, "Flocki vom Schwindauer Land", s vyzyvateli. Ve městě bude prodejní neděle s otevřením obchodů od 13 do 17 hodin. Akce potrvá do 24. října. S každým nákupem u 57 obchodů, které se akce zúčastní, v tuto dobu poroste šance na získání pěti burghausenských zlatých karet, které umožní volný vstup do městských muzeí, všech městem pořádaných akcí, na plovárnu, návštěvu jazzového festivalu a volné jízdy městskou dopravou. Tah bude 27. října v občanském domě.

V programu je také noc pouličního umění 1. října od 17 do 22 hodin s akrobaty, klauny a chodci na chůdách. 24. října zakončí nákupní podzim tradiční jarmark od 10 do 17 hodin na náměstí s nabídkou řemesel, chuťovek a produktů z regionu. Prodejny budou mít otevřeno od 13 do 17 hodin a pro první zákazníky připravují překvapení, láká PNP.