Nespouštějte děti z očí. To je hlavní zásada, kterou je potřeba dodržovat, varují policisté i vodní záchranáři poté, co se na jihu Čech utopily v jediném dni minulého týdne dvě děti, jedno v obecním rybníce na Prachaticku a druhé v jezírku u rodinného domu na Českokrumlovsku.

Vodní záchranáři z VZS ČČK České Budějovice mají základnu na Lipně na Modříně. | Foto: vzscb.cz

Malé dítě pobíhá bez plovacích rukávků po mole na Lipně na loděnici, zatímco jeho rodiče ho pozorují ze vzdálenosti pár metrů. Myslí si, že se nic stát nemůže, jsou kousek od břehu, ale podle vodního záchranáře Michala Kubíka, který slouží na Lipně na Modříně, je to recept na tragédii. „Řešili jsme to zrovna minulý týden,“ říká. „Asi dvouletá holčička běhala po mole, na něm se ale pohybuje spousta dalších lidí, někdo do ní může strčit, ona spadne do vody, sama na hladinu nevyplave a nikdo ji včas nenajde. V Lipně se to může stát snadno, ve vodě je malá viditelnost, ani ne metr, dítě spadne pod molo, voda ho zanese o kousek dál a neštěstí je hotovo.“