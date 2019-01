Chýnov - Ojedinělý projekt ke stému výročí republiky přichystala základní škola v Chýnově. Zapojilo se do něj téměř 400 dětí.

Repliku Benešovy vily z tvrdého kartonu představili ostatním žákům chýnovští deváťáci. | Foto: Deník/ Jiří Dintar

Místo obvyklé výuky zažívala v pátek chýnovská základka celý den prezentaci projektu, na němž žáci pracovali předchozí týdny. Ti nejmenší tvořili výstavky, ti starší zase připravovali powerpointové prezentace. Deváťáci se navíc mohli pochlubit přesnou replikou vili Edvarda Beneše, kterou vytvořili z tvrdého papírového kartonu.



„Chtěli jsme oslavit výročí vzniku republiky netradičním způsobem, který by ale žáky zároveň něco naučil a na němž by se mohli sami podílet,“ vysvětlila Martina Havlůjová, která se na vzniku projektu podílela a je zároveň jeho garantem.



Děti z osmých a devátých tříd během jednotlivých předmětů zpracovávaly různá témata: během hodin hudební výchovy například nacvičili hudební hity uplynulého století. A nezůstalo jen u zpěvu.



„Připravili si přehled architektonických stylů, historii automobilismu a železnic, módy…“ vyjmenovává Martina Havlůjová některá z témat. Osmáci a deváťáci pak se svými prezentacemi seznámili žáky nižších ročníků. Ti si následně na dalším stanovišti své znalosti ověřili formou kvízu.



Ředitelka Marcela Vosátková neskrývala radost z výsledku projektu. „Není to na školách zdaleka běžné. Rádi bychom jej proto prezentovali i na jiných školách, případně někdy v odpoledních hodinách v táborské městské knihovně,“ naznačila možné pokračování.