Kamenný rozcestník, který nyní stojí na okraji českobudějovického Mariánského náměstí, byl v těchto dnech očištěn a doplněno bylo i chybějící písmo.

„Rozcestník na konci Krajinské ulice je cennou technickou památkou a předchůdcem dnešních dopravních značek. Dochovalo se jich málo. Tento náš je významný i tím, že je datován rokem 1910 a je znám i jeho výrobce, což byla kamenická firma Bratři Zemanové, pocházející z Keblan na Trhovosvinensku a působící i v Českých Budějovicích. Rozcestník je součástí městské památkové rezervace a jeho údržba je samozřejmostí,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Zdroj: magistrát města České Budějovice

Rozcestník je ještě z časů Rakousko-Uherska, informuje například o vzdálenosti do Veselí nad Lužnicí 30,1 kilometru, do Prahy 145,8 kilometru nebo do Lince 96,7 kilometru. V době jeho vzniku v roce 1910 bylo ale možné na silnicích potkat automobil jen zřídka, vždyť první automobil byl vyroben v českých zemích (na Moravě) jen 13 let předtím. A všechny ještě jezdily s loukoťovými koly, byť už měly pryžové pneumatiky. Rozcestník proto sloužil především formanům nebo i pěším cestujícím. Na větší vzdálenosti už ovšem každý, kdo mohl, tehdy cestoval vlakem. Třeba v roce 1908 byla postavena nová, v současnosti opravovaná, výpravní budova českobudějovického nádraží.

Práci na rozcestníku provedla firma Kaluma. Město za ni zaplatilo 14 tisíc korun.