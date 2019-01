V OHNI. Stuntman Joe Tödtling (33) vydržel v Salcburku 5:41,40 minuty stát ve speciálním oděvu salcburské firmy v plamenech, než dal asistentům znamení, aby ho uhasili. V Guinnessově knize vystřídá v kategorii Full Body Burn výkon amerického kolegy 5:25 min.

Linec – K úternímu Mezinárodnímu dnu proti násilí na ženách připomněl deník OÖN aktuální data Světové zdravotnické organizace WHO, podle něhož je každá čtvrtá žena přinejmenším jednou obětí násilí. Evropská složka WHO sumarizovala zjišťování z 53 zemí. Fyzické nebo sexuální násilí má epidemický rozměr, řekla na konferenci ve Vídni poradkyně organizace Isabel Yordi Aguirreová.

Podle evropského institutu pro rovnoprávnost bylo 12 až 35 procent žen v EU obětí fyzického násilí od partnerů. Podle evropské agentury pro základní práva 80 procent žen ani po těžkém násilí nevyhledává pomoc. V unii podle ní chybí 25 000 útulků pro ženy v tísni.

V Rakousku byla obětí násilí odhadem každá čtvrtá až pátá žena. Kriminální statistika ale vykazuje za minulý rok „jen" 28 505 násilných trestných činů. 14 563krát šlo o ublížení na zdraví, 11 975krát o omezování osobní svobody a 1967krát o sexuální delikt. Ve 42 procentech případů byly oběťmi ženy, u sexuálních skutků v 88 procentech. Škody z domácího násilí v Rakousku činí podle institutu pro výzkum konfliktů 78 milionů eur ročně (lékařské ošetření, nasazení policie a justice, pracovní neschopnost, sociální pomoc atd.). V celém Rakousku udělila policie 7748 zákazů vstupu do bytu.

„Babo" je slovem roku mladých

Za „slovo mládeže 2013" v Německu vybrala porota nakladatelství Langenscheidt „Babo", z turečtiny pocházející výraz pro „bosse", vůdce. Následují „fame" (bezva, super, známý), „gediegen" (super, coll, ležérní), starší generaci trochu nezřetelné „in your face" (Tobě jsem to dal, Ty to máš?) a „Hakuna Matata" (žádný problém, všechno jasné). Volbu kritizoval Wolfgang Gaiser z Německého institutu mládeže, napsal deník PNP. Jsou-li prý vyzdvihovány formulace pronášené v žertu, jako by měly odrážet jazykovou a myšlenkovou úroveň dnešní mládeže, deformuje to obraz o této generaci," řekl. Volbu označil za marketingový gag. Porota volila z 30 pojmů vybraných z internetových návrhů od mladistvých.

Loni bylo slovem mládeže „Yolo", zkratka „You only live once" (Žiješ jen jednou), v roce 2011 „Swag" (americký rapový pojem pro ležérní „cool" výraz).

Vyhodili záchranáře

Bavorský Červený kříž (BRK) propustil na hodinu dva asistenty záchranné služby za podání léku proti epilepsii, napsala PNP a připomněla, že v rámci Bavorska jsou velmi rozdílná pravidla tzv. tísňové kompetence, v jejichž rámci asistenti smějí ve výjimečných případech podávat léky.

V konkrétní věci šlo o dva obzvlášť dlouho trvající epileptické záchvaty. K odvrácení škod na zdraví pacientů asistenti podali, resp. připravili lékařsky korektní přípravky. „V okresním svazu Červeného kříže v Neustadtu/Aisch je ale jasný pokyn, že tento lék nesmí být podáván," řekl zemský ředitel BRK Leonhard Stärk. „I ten, kdo chce pomoci, musí systém dodržovat."

Právní zástupce asistentů argumentoval naopak směrnicí Německé společnosti pro neurologii, která podání přípravku dokonce medicinskými laiky doporučuje. „Proškoleného asistenta záchranky za to ale vyhodí, to už se světu nedá rozumět," řekl lékař rychlé zdravotnické pomoci BRK Hans Joachim Schirner.

Stopli deejaye

Discjockey Rene Brunner (32) alias „Deejay DC" z hornorakouského Marchtrenku chtěl v klubu Lure v Los Angeles vytvořit světový rekord a pouštět desky nonstop 22 hodin (Deník informoval).

Po devadesáti hodinách ale jeho pokus zastavily městské orgány – noční klub prý neodpovídal požárním předpisům, a proto musel být vyklizen… Brunner nyní hledá ve městě novou lokalitu, píší OÖN. Momentálně je prý ale hlavně hodně zklamaný… Aktuální rekord jeho australského konkurenta z diskoték je 168 hodin.

Zapálil betlémské světlo

Dvanáctiletý Michael Weixlbaumer z Kematenu zapálil v úterý v Betlémě na místě narození Krista mírové světlo pro Evropu. Doprovodilo ho asi 200 poutníků z Rakouska. Na snímku s ním je rektor katolické soukromé univerzity v Linci Ewald Volgger. Krátce před Vánocemi má Michael předat plamínek také papeži Františkovi, napsal deník OÖN. Ve výpravě byl i hornorakouský hejtman Josef Pühringer, který se mj. sešel se starostkou Betléma Verou¨ Babounovou.