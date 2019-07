Projednávání útoku, při kterém napadení manželé zemřeli po mnoha bodných ranách v úterý pokračovalo jednáním o znaleckém posudku klinického psychologa a psychiatra. Zavražděná žena umírala krátce, ale muž zřejmě dvě minuty a utrpěl pětadvacet bodných ran. Obžalobě u soudu čelí dvojice pocházející ze Slovenska Michaela Krajčová a Ján Moncol‘.

U obžalovaného byla odhalena porucha osobnosti. „Je u něho smíšená porucha osobnosti disociálního a narcistického typu,“ zaznělo od znalců. „Pravděpodobně se také snažil chránit před dopady trestního řízení obžalovanou,“ řekl rovněž znalec, podle kterého je resocializace obžalovaného čtyřiatřicetiletého muže možná, ale poměrně obtížná. Motiv jeho jednání mohl být v jeho osobnosti a v okolnostech. V minulosti byl trestán za majetkovou i násilnou trestnou činnost a na Slovensku je proti němu vedeno několik exekucí.

Obžalovaná devětadvacetiletá žena, která pro zavražděné manžele pracovala v jejich firmě a rok a půl u nich bydlela, trpí podle znalců hraniční emocionální nestabilitou. V minulosti také čelila násilí jako oběť. Ani ona, ani obžalovaný netrpěli podle znalců v době činu nějakým psychiatrickým onemocněním, kvůli kterému by nebyli za své jednání odpovědní.

Znali se několik let jako občas se vídající kamarádi. Zatímco podle znalců se on snaží obžalovanou zřejmě chránit, ona nic takového nedělá a nemluví o něm dobře. „V tom vztahu je patrná asymetrie,“ řekl mimo jiné znalec. Současně se přitom obžalovaná chová v trestním řízení velmi opatrně. Trestána nebyla a o exekucích proti ní soud neví.

Soud se také zabýval dalšími důkazy a stopami, včetně doličných předmětů, jako jsou mobilní telefony. Policii se podařilo zajistit i komunikaci obou obžalovaných v messangeru a výpisy z jejich hovorů. U soudu také zaznělo, že v autě, kterým jezdili, byla GPS. Půjčeno bylo ze Slovenska.

Podle obžalovaného měla být v černém mercedesu jeho vlastní kamera s diskem, na který se ukládal záznam. Prodejce tohoto typu vozů vyloučil, že by nějaké kamery se záznamem do mercedesů montovali. Obžalovaný ale tvrdí, že kamera byla jeho vlastní, že zmizela při jejich zadržení v Rumunsku a že se s vozem manipulovalo před tím, než byla provedena jeho oficiální prohlídka.

Jde o tvrzení, které by mohlo potvrdit druhou verzi obžalovaného. Podle jeho první výpovědi v přípravném řízení bylo vše tak, že obžalovaná mu měla říct, že má se zavražděnými spor o dlužnou mzdu a že byla znásilněna Petrem Gemrotem a teď se ho bojí. A také, že ví o tom, kde mají peníze. On jí nabídl, že tam s ní půjde a vše se zvrtlo v hádku, ve které on manžele ubodal.

S druhou verzí pak přišel obžalovaný nejprve v rámci jeho výpovědí v případech jeho další trestné činnosti. Policistům tvrdil, že na místě bylo více lidí, řešilo se, že by Gemrotovým dodávali nějaké bílé zboží, obžalovaný pak měl prý zavolat své známé Pala a Peťa, kteří mají zkušenosti s vydíráním a loupežemi a došlo k hádce a kdo vraždil, neví. Tuto jeho výpověď měla potvrdit kamera ve voze, na které by mělo být natočeno, jak z mobilního domu vychází on a další lidé.

Podle zprávy styčného policejního důstojníka v Rumunsku ale kamera nalezena nebyla. Obhajoba si chtěla vyžádat policejní zprávu o prohlídce vozu přímo od rumunských policistů, ale soud dalším návrhům na dokazování nevyhověl. A nůž, kterým měl údajný neznámý pachatel vraždit, nalezen v rybníce, kam měl být odhozen, nebyl.

Zavražděný ale před vraždou volal svému známu a v hovoru měl uvést, že u něj jsou obžalovaní a skutečně jednají o nějakém obchodu. Potvrdil to i výpis hovorů. K pátrání po noži v rybníce přitom policie obviněné a jejich advokáty nepozvala. V jednání není zdá se sporu o tom, že obžalovaní na místě v době vraždy skutečně byli, ale co se tam stalo, není vůbec jasné. Ona nevypovídala a on má dvě verze.

Každopádně zatím podle obhajoby chybí důkazy o tom, že by u vraždy byla obžalovaná – jediným důkazem je asi výpověď obžalovaného, kterou ale změnil. A také obhájkyně obžalované se kloní k přítomnosti dalších lidí na místě, a proto navrhla její zproštění.

Obžaloba se kloní k verzi podle první výpovědi obžalovaného. Michaelu Krajčovou považuje za hlavní organizátorku rafinované snahy získat od obětí peníze a využít k tomu několikrát trestaného kamaráda. Kvůli nelidskému činu a velké brutalitě útoku obžaloba navrhla pro obžalovanou trest třiceti let vězení a pro obžalovaného Jána Moncl’a 28 let ve vězení. Státní zástupce označil čin za hyenismus.

Podle obhájkyně obžalované naopak obžalovaný využil Michaelu Krajčovou k tomu, aby od ní získal informace a její důvěry zneužil k tomu, aby se s obětmi setkal. Chtěl od nich peníze, protože je potřeboval na obchod s drogami a jednání se nedařilo.

Proto si zavolal na pomoc dva zkušené vyděrače a v hádce pak došlo k ubodání manžela. Obžalovaná měla být v té době s manželkou venku a když se vrátily, zabili pachatelé i manželku. Obžalovaná se pak stala v podstatě rukojmím obžalovaného a je nevinná, což toto úterý zopakovala u soudu i ona sama.

Obhájce obžalovaného se přiklonil také k verzi se slovenskými vyděrači, která se pak zvrtla. Obhajoba argumentuje hlavně telefonátem Petra Gemrota svému spolupracovníkovi, který potvrzuje jednání o koupi zboží. Obžalovaný také měl v autě pistoli a podle obhájců by nebylo logické ji nepoužít a manžele ubodat. Stop po obžalované v domě se moc nenašlo, naopak v něm byly otisky i stále neidentifikovaných lidí a podle znalců se bodalo třemi noži. Ukradené peníze navíc měnili na česko-slovenských hranicích na eura dva muži, a ne muž a žena.

Případ je důkazně velmi rozsáhlý a složitý, a to i co se týče výpovědí – ke které verzi se přikloní senát krajského soudu bude jasné ve čtvrtek 1. srpna dopoledne, kdy je v plánu vynesení rozsudku.