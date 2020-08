Linec – V seriálu k 75 letům od konce války „Hodina nula“ připomněly OÖN tentokrát, „jak se stal klášter prezidentským sídlem“.

Klášter, kde sídlila slovenská vláda. | Foto: Deník/OÖN

Myšlen je Kremsmünster, založený v roce 777, který se pár měsíců před koncem války stal sídlem slovenské vlády prchající před sovětskou armádou. 4. dubna 1945 se sem nastěhovalo 220 lidí včetně více ministrů „slovenské loutkové vlády národních socialistů a prezidenta Jozefa Tiso“ (OÖN). Jak tvrdí regionální historik Manfred Carrington, přišli do Horních Rakous s velkými majetky. Tiso pokračoval v útěku do Altöttingu v Bavorsku a skrýval se až do zatčení Američany v kapucínském klášteře Sv. Anny. 15. dubna 1947 byl československým lidovým soudem odsouzen k trestu smrti oběšením. „Dodnes zůstává ve své vlasti vysoce spornou postavou,“ uvádí list. „Jedna strana mu vytýká deportaci Židů a potlačení slovenského národního povstání v roce 1944, katolicko-konzervativní kruhy ho naopak uctívají jako hrdinu, který Slovensko uchránil před rozdělením země nacisty.“