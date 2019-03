Náš kraj je stále největším ohniskem onemocnění klíšťovým zánětem mozku, protože ze všech částí republiky je právě zde výskyt tohoto onemocnění nejvyšší. Podle Gabriely Žampachové z protiepidemického odboru krajské hygienické stanice se vloni vyskytlo 121 případů klíšťové encefalitidy na jihu Čech. Letos odborníci evidují již jeden případ. Vysoké cifry padají i u lymské boreliózy. Vloni krajští hygienici zaznamenali 473 případů, letos jich evidují už 33.



Podle krajské epidemioložky Jitky Luňáčkové se v přírodních podmínkách našeho kraje klíšťatům daří nejvíce. Upřesnila, že je najdeme zejména podél vodních ploch či na okrajích lesů. V Českých Budějovicích se klíšťata mohou vyskytovat v oblasti zvané Zavadilka.



Krajská epidemioložka Jitka Luňáčková očkování doporučuje všem věkovým skupinám, dětem i dospělým, zejména osobám starším 65 let, protože u nich je onemocnění nejzávažnější.



CHUTNÁ KLÍŠŤATŮM?



Obyvatelé Českých Budějovic očkování zvažují. Názory jsou spíše kladné. Vyjádřila se i místní obyvatelka, osmadvacetiletá Adéla Fučíková: ,,Proti klíšťovce očkovaná nejsem, protože je to živá vakcína a v dětství mi ji dát nemohli. Plánuji nechat se doočkovat.“ Další občan, šestatřicetiletý Martin Hradil, účinky vakcíny kvitoval: ,,Myslím si, že očkování proti klíšťové encefalitidě určitě své opodstatnění má, je to nebezpečná nemoc a můžeme na ni umřít. Sám však očkovaný nejsem. Klíšťatům moc nechutnám. Ani si nevzpomenu, kdy jsem naposledy klíště měl. V přírodě jsem pořád.“



Podobně je na tom i třiatřicetiletá Denisa Novotná. ,,Očkovat bych se nechala, prozatím ale nejsem. Klíště jsem samozřejmě měla a očkování bych chtěla podstoupit, protože s přítelem jezdíme hodně na výlety do přírody a člověk má strach z nakažených klíšťat.“



FRONTA NA VAKCÍNU



Podle obvodního lékaře Iva Petráška přichází v těchto dnech do ordinace skupinky lidí, kteří se nechávají proti klíšťovce očkovat. „Řekl bych, že společnost si více uvědomuje závažnost tohoto onemocnění. Nejčastější průběh onemocnění je dost nespecifický,“ popisoval lékař.



A o nemoci se rozpovídá: ,,První fáze vypadá jako běžné virové onemocnění, jako je nachlazení. Nepoznáte tedy, jestli člověk nastydl, nebo zda jde o první fázi klíšťové encefalitidy. Druhá fáze se rozvine v odstupu dvou týdnů, a ta už je různě závažná. Průběh může být až fatální.“



Navíc zdůraznil, že na toto onemocnění neexistuje léčba. Očkování je tedy snadnou prevencí.



,,Je složeno ze třech základních dávek, kdy se dává první dávka, za měsíc se očkuje druhá, třetí dávka je zašest až dvanáct měsíců. Přeočkování je po třech letech,“ doplnila Jitka Luňáčková.