Přesto je tu jedna nemalá kaňka na štítu kraje – postoj k pendlerům. Hejtmanka se se svým požadavkem na uzavření hranic pro pendlery bez jakékoli pomoci jim, přidala k tvrdému vládnímu postoji vůči těmto vesměs nevinným lidem. Klíčové je přitom spojení „bez jakékoli pomoci“.

Vláda nakonec minimálně slibuje nějakou pomoc pro většinu Čechů. Odklady pojištění a příspěvky pro OSVČ, úvěry pro podnikatele, kurzarbeit, odklady splátek půjček. Odklady podání daňového přiznání… Ale pro pendlery nic. Jen zákazy, kolony na hranicích, placení drahých testů a ostrakizování za to, že mohou být zdrojem nákazy.

Jasně - pendleři berou německé a rakouské výplaty a daně platí za hranicemi. Jenže ty výplaty vozí domů do Čech. A z peněz, které tu utrácí, jdou státu, kraji i obcím velké peníze na spotřebních daních i DPH. Navíc z příjmů od nich pak platí daně čeští podnikatelé.

Do toho často v Čechách ani nezatěžují důchodový systém, protože na důchody si mnozí platí v cizině. Stejně tak na zdravotní péči. Jen na Prachaticko, které má zhruba padesát dva tisíce obyvatel, takto na mzdách přivezou a utratí hrubým odhadem jeden a půl miliardy korun ročně. To je suma, bez které by tento chudý region byl ještě chudší.

Navíc se celkem jasně ukázalo, že nejsou žádným epidemiologickým rizikem. Když začalo jejich pravidelné testování a mohli překračovat hranice s negativním testem, neukázalo se v žádném případě, že by byli zdrojem infekce. Naopak počet nakažených v Jihočeském kraji dál klesal, i když mohli pendleři opět denně dojíždět za prací.

Hlavně pak jde ale o jejich lidskou hodnotu, kterou máme všichni a všichni stejnou. Nelze jednu skupinu obyvatelstva považovat za hrozbu a nestarat se o ni. Takové dělení společnosti by nakonec vedlo k tomu, že by žádná skupina nechtěla solidarizovat s nikým.

Pendleři jsou prostě stejně hodnotnou skupinou lidí jako senioři a to v postoji hejtmanství vidět nebylo. Mírně řečeno byl postup vůči nim poněkud málo humánní. Buď jsme všichni jeden český a jihočeský kmen, anebo žádný český a jihočeský kmen neexistuje…