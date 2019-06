Až donedávna pokračovaly v domě, který patří podnikateli Miloši Vorlíčkovi, stavební práce na osmadvaceti bytových jednotkách. Nyní se ale situace změnila – dům na Nežárecké by totiž od majitele v budoucnu mohlo odkoupit město.

Informaci pro Deník potvrdil jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka. „V tomto týdnu jsme s panem Vorlíčkem o takové možnosti skutečně jednali. Je to ale běh na dlouhou trať, nejprve se musí vyřešit odhad ceny této nemovitosti a mnoho dalších záležitostí,“ vysvětlil. Dodal také, že v prostorách domu by jednou mohly skutečně vzniknout nájemní byty, a to „oficiální“, v souladu s radničními náležitostmi.

Sám Miloš Vorlíček považuje odprodej stavení hradecké radnici za ideální. „Kvůli té mediální smršti bych za prodej byl rád. Do Hradce to mám z Kladna daleko a zdraví je pro mě nakonec přednější,“ řekl.

V polovině dubna vyhořela v Kladně soukromá ubytovna patřící právě Miloši Vorlíčkovi. Hasiči při požáru museli evakuovat 90 lidí, škoda dosáhla 300 tisíc Kč.