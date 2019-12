Linec - Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki oznámil při návštěvě Angely Merkelové v bývalém koncentračním táboře Osvětim, že jeho stát chce koupit části někdejšího lágru Gusen v obci Langenstein v Mühlviertlu.

Koupí lágr Poláci? | Foto: Deník/repro

Horní Rakousy to zaskočilo. „Nemůžeme připustit, aby toto místo někdejšího zničujícího lágru se změnilo v místo, které není hodno památky,“ řekl premiér. OÖN vysvětlují, že jde o Gusen I, jeden ze tří táborů. Je na něm nástupiště – apelplac, které objevili teprve před dvěma roky, velitelství tábora, ze kterého je dnes přestavěná vila, dva cihlové domy – někdejší bloky 6, 7, a 8 - a více baráků, které byly obývány až do začátku tohoto tisíciletí. „Většina pozemku patří dvěma rodinám,“ říká v listě Martha Gammerová z pamětního výboru Gusen. Obě podle ní by chtěly pozemek prodat, ale ze strany rakouské vlády se neděje nic.