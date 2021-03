Inzeráty s příběhem čas od času píše již delší dobu, nějakou shodou okolností se právě tento dostal do povědomí širší veřejnosti. „Dříve se ozvalo pár lidí, že se tomu zasmáli a tím to haslo,“ komentoval úvodem.

Stovky ohlasů

Nabídku na bazaru zveřejnil v pátek 12. března a kozy v sobotu už putovaly o dům dál. Během víkendu si jeho text přečetlo téměř 70 tisíc lidí. Proč? Sám Pavel Svoboda ml. z Českokrumlovska netuší. „Nemám ani instagram ani facebook, takže netuším, kdo všechno informace sdílel. Od pátku mi pořád zvonil telefon a chodily neustále sms i emaily,“ směje se jihočeský vtipálek, který obdržel desítky až stovky ohlasů, které se v jenom shodují. „ Lidé mi děkují, že se mohli v této koronavirové době konečně pořádně zasmát,“ sdělil Svoboda.

Nebyl to jeho první počin. „Už jsem takto v dobrém rozmaru inzeroval nějakou zemědělskou techniku či zmiňovaného osla. Zjistil jsme, že vtipné inzeráty mají pozitivní reakci a kupec se najde rychle,“ prozradil, že osel pobavil vymyšleným rodokmenem až po Čingischána či příbuznými koňmi ze hry Sázky a dostihy.

Ve zmiňovaném „Kozím příběhu“ s nadsázkou shrnul zkušenosti z chovu těchto zvířat a také osla ovlivněného hormony. Dle jeho slov je v roce 2014 osvítila naivní myšlenka, že si na statku vytvoří zookoutek pro rodiny s dětmi. „Očekávali jsme zástupy maminek a dětí, které se budou dívat na to, jak koza žere seno a zájezdy ze škol od mosteckých uhelných pánví pozorující, jak kráva dává mlíko a tak podobně,“ uvedl v anonci, že nyní se jim omlouvá za jejich koktání.

Osel se ventiloval na ovcích

Nedříve si pořídili osla, osm ovcí i roztomilé kozy. „Naše naivita se rozplynula ve chvíli, kdy se ukázalo, že osel pohlavně dospěl v hřebce a stejně jako většina mladých mužů začal objevovat svou vlastní sexualitu. Bohužel nikoliv nad katalogem spodního prádla, ale jeho cílem se staly ovce,“ upřesnil Pavel Svoboda.

Agro Svoboda Firma vznikla v roce 2013, sídlí v Dolním Dvořišti. Hospodaří na farmách v Dolním Dvořišti, Horšově, Rybníku, Skoronicích a Trojanech. Zabývá se rostlinou a živočišnou výrobou, chová asi 700 kusů ušlechtilého skotu.

Koza domácí je menší domestikovaný přežvýkavec, patřící mezi nejstarší užitková zvířata, člověk ji chová bezmála 10 tisíc let.

Dalším hřebíkem do rakve projektu minizoo byly inzerované kozy žeroucí všechno. „Kdyby zavětřily popínavou růži na pobřeží Sanfranciského zálivu, utekly by i z Alcatrazu. Pokusil jsem se nabídnout Vězeňské službě ČR jako pokusné králíky pro zkoušení nových technologií pro zabezpečení vězeňských objektů s vidinou dostat se tímto nápadem do žebříčku magazínu Forbes "30 pod 30", ovšem místo toho se mne ministerský rada pouze slušně otázal na moje zdraví. Jsou to nejgeniálnější mastermindi útěků odkudkoliv a už z dálky slyšíte ty jejich pidimozečky šrotovat, jak vás zase akorát naserou,“ zní vtipný popis zvídavých mazlíčků.

Hrozní zmetci, kteří zavalili senem traktor

Do telefonu potom dodává, že jejich chování lze přirovnat také k nezbedným dětem. „Hrozní zmetci, chovaly se jako děti, které snědí čokoládu a zapijí to coca colou,“ míní. „Long story short, osel p*cal ovce a ty zku*vený kozy sežraly všem sousedům v rádiusu deseti kilometrů cokoliv měly na zahradě včetně rýče a zahradního trpaslíka,“ doplnil Svoboda popis nabízených zvířat, který zafungoval i jako vtipná historie konce jejich snu.

Za odvoz proto nabídl všechny rohaté „kamarádky bez výjimky“. „Neměl jsem na ně už náladu. Naposledy podkousaly zespoda a zezadu komínek balíků sena ve stodole a ten se pak zřítil na traktor,“ zmínil další jejich neplechu.

Tak kozy putovaly k novému majiteli, aniž by řešil kam. „Pán zavolal hned asi za dvě hodiny, v sobotu si přijel, a ještě pochválil vtipný inzerát. Děkuji i ostatním za pěkné ohlasy,“ naznačil Pavel Svoboda mladší, že doufá, že jeho nadsázku pochopí i citlivější lidé.

Jaké jsou reakce na sociálních sítích netuší. „Stejně tak nevím, jestli byly nějaké reakce v diskusích pod články, ale upřímně je mi to jedno, nejvíce mě těší lidé, kteří mi ještě dnes píší smsky, jak se pobavili a jak měli díky tomu hezké ráno, nebo jak také měli/mají kozy a měli s nimi totožné trápení, nebo paní co psala, že leží na onkologickém oddělení a díky mému inzerátu na chvilku mohla přijít na jiné myšlenky a od srdce se zasmát. A to je to hlavní,“ uvedl autor vtipného textu.

Další osud koz vyšetřovat nehodlá

Možná, že někdo útlocitnější se místo smíchu zamyslí nad tím, proč se jich zbavili. „Řekne si, že asi nejsme moc dobří hospodáři a že jsme je i možná trápili hladem, když od nás utíkali, anebo komu jsem kozy vůbec dal a jaký bude jejich osud. Jsme zvyklí, že na nás lidi posílají udání, že krávy moc bučí a že je asi trápíme hladem a podobné nesmysly. Na pána mám kontakt, vím, komu jsem je dal, ale rozhodně nemám v plánu jej kontaktovat a nedej bože podrobit vyšetřování,“ uzavírá Pavel Svoboda, že lidem důvěřuje a nemá důvod si myslet, že by si inteligentní přežvýkavce bral někdo, kdo by s nimi neměl dobré úmysly.

