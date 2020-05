Jde o plánovanou investici v majetku kraje po armádě, která má okolí letiště připravit pro další investice a strategického partnera, kterého nyní kraj hledá poté, co z projektu letiště odchází českobudějovický magistrát. Konkrétní využití pro vyčištěné pozemky ale podle náměstka hejtmanky Antonína Kráka (ČSSD) zatím stanoveno není - může jít o prostory například pro parkoviště cestujících nebo zázemí pro cargo provoz.

Krajští radní na svém posledním jednání vybrali dodavatele demoličních prací. „Povedlo se nám to vysoutěžit za velmi příznivou cenu. Původní odhad byl kolem osmadvaceti milionů korun a nám se podařilo vybrat dodavatele za zhruba jedenáct milionů korun,“ řekl pro Deník Antonín Krák. Kraj přitom doufá, že se při demolici neobjeví nějaké nečekané ekologické zátěže, které se v podobných objektech po armádě často nacházejí.

Po podpisu smlouvy s dodavatelem by měly začít práce v létě. Například větší prašnost při demolicích nebo odvozu materiálu by zástavbu v okolí zasáhnout ale neměla. „Veřejnosti by se to nějak výrazně dotknout nemělo,“ potvrdil náměstek Antonín Krák.