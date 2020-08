Krajské volby: Tři hejtmani i koronavir

Kandidátky podalo včas dvacet subjektů. V minulých volbách to bylo 23 subjektů. Nyní lze ještě v kandidátkách provádět změny, do registrace, která by měla být potvrzena 14. srpna.

Přehled kandidujících stran a zatím známých lídrů pro krajské volby 2020 v jižních Čechách. | Foto: Deník / Miroslava Jindrová

