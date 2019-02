Linec - Kristina Hörtenhuber-Wendnerová z Micheldorfu pronesla 1. května 2012 svou první svatební řeč.

Vítězka při přebírání ceny. | Foto: Deník/repro

Bylo to při oddávání páru, který se nevyzná v církevní liturgii, není třeba ani věřící, nestačí mu také úřední obřad na matrice a přesto si přeje stvrdit svůj svazek „silou práva znějícím“ slůvkem „ano“ na otázku oddávajícího, líčí OÖN.

Při přípravě na „úřad“ vyslechla moderátorka rádia Arabella příběhy lásek svých známých, a ty prý jí ukázaly správnou cestu k oslovování snoubenců. Za příklad si vzala také „cukrslova“ Alexandera Dopplingera z Gmudenu, který jako vystudovaný teolog rovněž drží přes agenturu "rent-a-pastor.com" „svobodné svatby“ také pro lidi bez vyznání. Řečnila tak už třeba při svatbě, kde vyzvánění zvonů nahradilo bimbání zvonků na krcích pasoucích se krav na louce.. Zapůsobilo to prý na ni jako potvrzení poslání. Od té doby držela na padesát takových „volných sňatků“. Řeč staví podle toho, co jí stavebčané o životě vyprávěli, jak se seznámili, jak se jejich vztah rozvíjí. Honoráře jí vylepšují rozhlasový příjem.

Její kvalitu ocenila letos i porota 4. ročníku „Austrian Wedding Award", do níž se přihlásila v kategorii svatebních řečníků. Kromě ní se soutěží také o nejlepší svatební dort, nejkrásnější fotografie, nejelegantnější svatební oděv, nejkreativnější slavnostní tabuli a nejpůsobivější hudbu.

Při přebírání ceny poděkovala obzvlášť těm mužům a ženám, kteří jí umožnili účast na klíčovém zážitku svého života; ona je jen hlasem, který je posiluje ve víře, „že láska vždycky najde cestu“, končí linecký list.

Skleněné jatky

Velkořeznictví Hütthaler KG Schwandorf dalo do provozu nový provoz v Redlhamu, do něhož investovalo čtrnáct milionů eur. „Prasata a krávy jsou tu usmrcovány podle zásady dobra pro zvířata,“ píší OÖN. „A protože firma nemá co skrývat, vybavily jatky návštěvnickou galerií, kde mohou pozorovat postup až do doby těsně před omámením a usmrcením.“

75 prasatům a dvanácti kravám, které tu mohou být poráženy za hodinu, je „umožněna důstojná poslední cesta“ - do poslední sekundy nemají tušit, co je čeká. Procházejí předsálím, aniž by cítili krev, líčí list. Napomáhají tomu stíněné odstavné plochy pro transporty, hluk tlumící dřevěné obklady, promyšlená klimatizace, která v létě vypouští dokonce mlhu. V „čekárně“ zvířata uklidňuje esoterická syntetizovaná hudba britských vědců, kteří podle majitele rodinné firmy ve čtvrté generaci se 400 zaměstnanci Floriana Hütthalera zjistili, že krávy víc dojí, když jim tuto muziku pouštějí.

Společnost chce letos dosáhnout obratu více než sto milionů eur. Pomoci k tomu má i produkce férová ke zvířatům.

Jsme spoluodpovědnými za shoa

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen zahájil návštěvu Izraele v pamětním místě holocaustu Yad Vashem, což deník OÖN označil za „vždy citlivý úkol pro rakouskou hlavu státu“. „Dovolte mi jednoznačně říci: Rakousko je spoluodpovědné za shoa. Mnoho Rakušanů bylo mezi pachateli…“

K této spoluodpovědnosti se Rakousko přiznalo podle něho až pozdě, velmi pozdě. To náš vztah na velmi dlouho zatížilo, řekl izraelskému prezidentovi Reuvenu Rivlinovi, se kterým se v Yad Vashem účastnil vzpomínkové ceremonie za šest milionů Židů zavražděných za nacismu. „Skláním se v pokoře před obětmi,“ uvedl van Bellen. Připomněl, že antisemitismus nacistů nespadl z nebe, byl v rakouské společnosti už předtím velmi silně prezentován, shoa pak vyvrcholil. „Antisemitismus nesmí být tolerován. Naším cílem je, aby židovský život kdekoliv byl bezpečný. To jsme obětem nacismu dlužni, Izrael musí moci žít v míru,“ uzavřel.

Poráželi z obav ze sucha

„Z obav o nedostatek krmiv v důsledku velkého sucha redukovali rakouští chovatelé skotu v předloňském létě stavy krav o 17 500 kusů,“ napsaly OÖN. Zpracovatelé jich vykoupili meziročně o 1500 víc. „Odnesly“ to hlavně dojnice se špatným výkonem, přičemž jejich jateční cena ihned klesla ze 2,50 na asi 2,10 eura za kilogram. Ke ztrátám z mléka tak poklesl i výnos za maso.

Johannes Minihuber, ředitel největší tržní společnosti zemědělců Rinderbörse, míní v deníku, že propad už se zastavil, od ledna se cena krav lehce zvýšila. „Asi 14 500 držitelů dobytka v Horních Rakousích teď doufá, že pro svých 400 000 kusů budou mít dost krmiva až do začátku jara. Až do čerstvého sena a siláže od začátku června ale nebudou stavy rozšiřovat,“ řekl Franz Vogelmayer, vedoucí produkce zvířat v hornorakouské Agrární komoře.

Dobré „vrakoviště“

V Linci loni odtáhli 413 automobilů, které parkovaly na veřejných plochách bez poznávacích značek, napsaly OÖN. Bylo jich o asi 80 víc než předloni. V asi 90 procentech byli následně zjištěni majitelé a pohnáni k zodpovědnosti, náklady na likvidaci zbývajících ilegálně „odložených“ vozidel převzalo město.