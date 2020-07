Krumlov úpí v kolonách, dopravu zahustily kamiony kvůli zavřenému mostu

Až skoro do Rájova stály včera kolony aut, která mířila na Český Krumlov. Dvoukilometrová cesta trvala téměř hodinu. Kvůli úplné uzavírce opravovaného mostu v Netřebicích na E55 projíždějí až do čtvrtka Krumlovem všechny kamiony, které míří od Budějovic do Rakouska.

Provoz v Krumlově zahustily kvůli uzavírce mostu na E55 kamiony. | Video: Deník / Zuzana Gabajová