Jihočeští záchranáři včera v půl čtvrté odpoledne vyjížděli k dalšímu případu tonutí.

Koupání u Malého jezu v Českých Budějovicích pro staršího muže málem skončilo tragicky. Včera v odpoledních hodinách si muž šel zaplavat do Malše nad Malým jezem, vodní proud ho strhnul do propusti (šlajsny) a dostal se do bubnu pod jezem. Informaci potvrdila tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS Jčk) Petra Kafková. "Z vodního válce se mu sice po několika pokusech podařilo dostat, ale vyčerpalo ho to natolik, že již nedokázal doplavat ke břehu a zůstal v bezvědomí pod hladinou," popsala.

Shodou okolností se v blízkosti jezu nacházel lékař Zdravotnické záchranné služby JčK, který zde trávil volný čas a celý incident napjatě sledoval. „Držel jsem v ruce kladívko, připravený uvolnit záchranný kruh. Už to vypadalo, že to ten člověk zvládne a najednou asi tři metry od břehu zmizel pod hladinou. Nedalo se nic dělat. Musel jsem do vody pro něj,“ popsal situaci lékař Tomáš Havel.

"Přitáhnul utonulého ke břehu a s pomocí dalších dvou mladých mužů ho vytáhli na břeh. Muž byl v bezvědomí a nedýchal. Lékař ihned zahájil nepřímou srdeční masáž. Během tří minut KPR se mu podařilo obnovit základní životní funkce u postiženého," konstatovala mluvčí ZZS Jčk Petra Kafková.

Mezitím již na místo podle jejích slov dorazily posádky záchranné služby a převzali si pacienta do své péče. "Po poskytnutí nezbytné přednemocniční péče byl muž ve stabilizovaném stavu transportován na urgentní příjem českobudějovické nemocnice," doplnila mluvčí.

Také zdůraznila, že v letošní sezóně se jedná již o šestý případ tonutí v Jihočeském kraji.

Minulý týden, na Prachaticku a Českokrumlovsku, přišly o život dvě děti, obě ve vodě.

"V našem kraji došlo během úterka ke dvěma velice smutným událostem, při kterých policisté na Prachaticku a Českokrumlovsku vyjížděli k oznámení o tonutí dítěte," přiblížila policejní mluvčí Lenka Krausová. "Na Prachaticku mělo tragickou dohru koupání v jednom z obecních rybníků a na Českokrumlovsku se jednalo o tonutí dítěte v jezírku u rodinného domku."

V obou případech na místech zasahoval vrtulník Letecké záchranné služby a poškozené přepravil k dalšímu ošetření do nemocnic, kde oba poškození v uplynulých den bohužel zemřeli. "Obě tyto události, okolnosti neštěstí, s ohledem na rodiny a věk poškozených nebudeme více komentovat," doplnila mluvčí. "Apelujeme tímto na širokou veřejnost, aby každý, kdo především v letních měsících využívá ke koupání přírodní koupaliště či jezírka a bazény u rodinných domů, byl dostatečně obezřetný. Pokud se v místě koupališť pohybujete s dětmi, nespouštějte je z očí. To samé platí v domácnostech, kdy je u rodinného domu bazén či jezírko."

Děti jsou v letních měsících velice ohroženou skupinou ať už z pohledu úrazů při sportech, tak právě při koupání, kdy mohou přecenit své síly, vzdálit se rodičům bez povšimnutí či zapomenout plavací vestu a jiné pomůcky pro děti na koupání a jít do vody. Vteřina nepozornosti může bohužel změnit navždy životy celých rodin. "Apelujeme na rodiče a příbuzné, nespouštějte zvláště malé děti z očí, pokud se pohybujete ve vodě nebo v její blízkosti," uzavírá Lenka Krausová s tím, že bližšími okolnostmi obou neštěstí se policisté dál zabývají.

Případů tonoucích lidí přibývá v jižních Čechách přibývá

Letní měsíce lákají k vodním radovánkám, statistiky za poslední roky jsou však alarmující. Utonulých osob přibývá, většinou je důvodem neobezřetnost.

Jak přiblížila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková, od 1. června do 15. srpna roku 2018 zasahovaly výjezdové skupiny záchranářů u devíti případů tonutí. „Z toho tři případy dopadly tragicky a skončily smrtí,“ sdělila.

V minulém roce ve stejném období už záchranáři vyjížděli k 18 případům tonutí. „Z toho jedenáct osob zemřelo! V šesti případech se jednalo o tonutí v bazénech a koupalištích a ve dvanácti v přírodních vodách (5x řeka, 7x rybník),“ upozornila na vzrůstající tendenci.