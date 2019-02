Čimelice – Dva roky hledala někoho, kdo by po ní v Čimelicích provozoval lékárnu, ale marně. Lékárnice Jana Hesounová se proto po více než 22 letech rozhodla Lékárnu U Matky Terezy zavřít. Živnost ukončila k poslednímu lednu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Černý

„V květnu bych tu byla 23 let. Předtím jsem pracovala roky jako vedoucí nemocniční lékárny v Písku. Vždycky jsem tuto práci dělala ráda,“ uvedla Jana Hesounová, která do Čimelic dojížděla denně z Písku.



Pro ukončení živnosti se rozhodla v 75 letech. Vzpomíná na dobu, kdy v Čimelicích začínala. Stálo ji to tehdy velké úsilí, ale také hodně peněz, když si prostory nechala opravit, protože tehdy ještě zdravotní středisko nepatřilo obci. Je jí líto, že nenašla nikoho, kdo by místo ní chtěl v Čimelicích pokračovat. Podle ní se nikdo nechce pouštět do podnikání, ale raději zůstáváv zaměstnaneckém poměru.



Dodala, že to vzhledemk současné situacii chápe. Míní, že malé lékárny nemají možnost nabízet slevy a zboží v akci jako řetězce. Mnozí lidé si podle ní raději zajeli do Písku. I to bylo důvodem, proč měla některé léky jen na objednávku. Především starším lidem bude ale lékárna chybět. „Paní Hesounová byla ochotná, snažila se, všechno ze svého oboru věděla a mockrát mi poradila, co mi pomohlo,“ konstatovala obyvatelka Čimelic.



Lékárna bude chybět nejvíce lidem, kteří nemají auto a žijí sami. Shodují se další.



Nejbližší fungující lékárna je v Miroticích, která je ve všední dny kromě čtvrtka otevřená do 16 hodin a ve čtvrtek do 13 hodin. Další jsou v Mirovicích a v Písku. Situace není lhostejná ani vedení obce. Zastupitelé proto schválili záměr na pronájem prostor, které se po lékárně uvolní. Jedná seo přízemní místnosti s rozlohou 127 metrů čtverečních a pět metrů čtverečních společných prostor, kdy nejnižší nabídková cena činí 3022 korun. Pronájem je možný od 1. března. Podmínkou pronájmu je buď provozování lékárny nebo činnosti týkající se zdraví občanů.



Aby se vše řešilo co nejdříve, budou zastupitelé o případných nabídkách jednat 14. února. Prostory chtějí pronajmout na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců.