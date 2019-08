Hlavní sezona výlovů čeká rybáře až v chladném podzimu. Se sítěmi se ale ohánějí i v horkých letních měsících. Z vod vytahují tuny šupináčů, které většinou čeká cesta do ciziny, hodně jich ale poslouží k zarybnění tuzemských sportovních revírů.

Například v Rybářství Hluboká CZ podle hlavního zootechnika Aleše Kříže vynesou letní odlovy na plné vodě kolem 250 tun ryb. Zvláštní název si letní akce vysloužily díky tomu, že se rybníky neupouští a sítě se rozhazují z lodí. Také se neberou všichni obyvatelé podvodní říše, jen jejich část. Třeba proto, aby zbývající měli lepší podmínky.

U novohradských rybářů proto nyní litují, že zájem zákazníků je menší než čekali. Běžně udají v létě 100 až 200 tun ryb. Letos to podle Lubomíra Zvonaře, ředitele Rybářství Nové Hrady, bude jen ke 100 tunám. Zbývající obsádka tedy možná bude přibírat méně, než by do podzimu mohla.

Dvě třetiny ryb, které v létě sloví muži z Rybářství Hluboká CZ, putují na export – do Německa, Rakouska nebo třeba na Slovensko. Zbytek jde podle hlavního zootechnika Aleše Kříže do tuzemska na maloprodej i velkoprodej.

Letos zatím rybám nepřál květen. „To byla zima, teplota vody dvanáct, třináct stupňů,“ ohlíží se v čase Aleš Kříž a dodává, že to znamenalo ztrátu na přírůstku. Doufá ale, že by to ryby mohly dohnat.

Úplně spokojení nejsou v Petrově cechu ani s počasím, protože začíná chybět voda. „Pro nás je klíčový rybník Bezdrev, ten je čtyřicet centimetrů pod normálem,“ posteskl si Aleš Kříž a dodal, že během slunného dne s vysokými teplotami může hladina kvůli odparu klesnout třeba o centimetr.

LÉPE NEŽ VLONI

Co naprší nestačí zacelit ztráty. „Říkám tomu travní déšť. To vůbec do těch rybníků nejde,“ dodává hlubocký zootechnik a připojuje, že dva rybníky na jaře dokonce museli slovit, protože už v nich bylo příliš málo vody a rybám hrozilo uhynutí.

Přesto je letos situace lepší než vloni. Na nedostatek vláhy však upozorňuje i Lubomír Zvonař, ředitel Rybářství Nové Hrady. „Poslední deště, to jsou lokální bouřky. Po silnici tečou proudy, ale příroda to vypije,“ říká Lubomír Zvonař. Ohledně šupináčů a jejich kondice je ale spokojenější. „Ochladilo se,“ konstatuje novohradský rybář a vysvětluje, že tedy ryba více žere. Protože ale při letních odlovech vytáhnou méně kusů než původně zamýšleli, kvůli slabému odbytu, je možné, že pro tlačenici v rybnících na podzim bude rybám nějaké to deko oproti plánu chybět. To se ale ukáže až na podzim.

Deficit ve váze způsobují podle Pavla Oberreitera, vedoucího rybničního hospodářství v Lesích a rybnících města Českých Budějovic, i mimořádně horké dny, kdy ryba nežere, aby šetřila síly i kyslík. Takže letos čeká Pavel Oberreiter výsledkově spíše slabší rok. V létě chystají Budějovičtí z vody vytáhnout na 40 tun ryb. Tento týden třeba z Hadlíře u Lhotky vylovili na pět tun.