Praha – Po dvou hubených letech se pěstitelé ovoce opět těší na úrodu, která má být vzhledem k slunečnému počasí hojná. Navíc v předstihu proti minulým rokům. Oproti pětiletému průměru by se tak mělo sklidit asi o pětinu ovoce více.

Ilustrační foto. | Foto: Věra Kociánová

Loni a předloni byly důvodem slabé úrody jarní mrazíky. Ovocné stromy zasáhly právě v období, kdy kvetly nebo se již na nich tvořily plody. Letos je ovšem z tohoto pohledu situace ideální. „Trvale teplejší počasí u nás panuje už od začátku dubna, takže máme za sebou sklizeň prvního ovoce,“ řekl Deníku předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Sklizeny již jsou jahody i třešně, vrcholí sklizeň višní i rybízu.



Ve skladech je i většina letošních meruněk, naplno se sklízejí broskve a dokonce už i švestky i slívy. „Na některých místech Moravy se dokonce začala sklízet už i první letní jablka, což je minimálně o dva týdny dřív než obvykle,“ řekl Ludvík.

PLODŮ BUDE DOST

Pěstitelé očekávají, že se letos bude nejlépe dařit meruňkám, oproti loňské úrodě by jich mělo být asi třikrát více. Čekají rovněž dvaapůlkrát větší sklizeň hrušek než loni, dvakrát více by oproti roku 2017 mělo být také broskví a švestek.



Například u hrušek hraje ovocnářům do karet i vhodná věková struktura stromů. „V případě hrušní je převážná část sadů na počátku plodnosti a v plné plodnosti,“ uvedla mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková. Naopak je tomu třeba u broskvoní. „V tomto případě je překážkou velké množství přestárlých výsadeb,“ konstatovala.



Úroda udělá radost i spotřebitelům. Nejenže by ovoce na trhu mělo být dost, navíc by mělo být také velmi chutné. Plody měly dostatek slunečního světla a budou tedy také obsahovat dostatek cukru. Navíc se dá očekávat, že ovoce bude levnější než v předchozích letech, kdy byla kvůli mrazíkům úroda nižší.



„Zejména loňský rok byl extrémní v tom, že mrazem nebyla postižena jenom Česká republika, ale především země, odkud se ovoce hodně dováží, tedy Polsko a Itálie,“ vysvětlil Ludvík. Pokud se ovšem i nadále budou v důsledku klimatických změn střídat jarní mrazíky a letní sucha a dešťové srážky budou prakticky pouze přívalové, nebude podle něj české ovocnářství možné provozovat bez vybudování kvalitních zavlažovacích systémů.

BEZ ZÁVLAH TO NEPŮJDE

„Probíhající klimatické změny neznamenají okamžité ukončení pěstování ovoce v určitých oblastech Česka,“ uvedl pro Deník Václav Tampír z tiskového oddělení ministerstva zemědělství. Ovocnáři mají přesto ze sucha strach. Ovoci v blízkosti vodních toků, kde je zavlažování snazší, častěji hrozí právě nebezpečné jarní mrazíky. „Bylo by potřeba zařídit dlouhé přivaděče, nebo to sanovat ze zdrojů podzemní vody. To může být v řadě lokalit velký problém,“ obává se Ludvík.



Podle ministerstva jsou pro budování závlah vhodnými oblastmi Žatecko a Rakovnicko nebo jih Moravy. Několik set hektarů ovocných sadů by podle něj mohlo vzniknout například na Hustopečsku. Voda by se mohla přivádět z Novomlýnské nádrže, pokud by se ovšem její hladina zvedla alespoň o 35 centimetrů.