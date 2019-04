Avšak do krajského města se lidé v posledních letech příliš nestěhovali. V dlouhodobém časovém rozpětí počet obyvatel každoročně narůstal až do roku 1994, od té doby obyvatel města ubývá kvůli stěhováním. Do krajského města se vloni přistěhovalo 2701 osob a vystěhovalo se jich 2 617. Počet obyvatel města se loni zvýšil o celkem 151 lidí díky migraci a kladnému přirozenému přírůstku obyvatel.

Krajské město se zamlouvá především mladým. „Pro mě jsou Budějce značka ideál po všech stránkách. Přestěhovat se na vesnici se zahrádkou plánuji, až budu stár,“ zhodnotil 30letý František Řehoř, který se sem přesunul z Dolního Bukovska kvůli zaměstnání a bydlení už před pěti lety.

Podle další občanky Lenky Terezy Lukášové je v Českých Budějovicích vše dostupné. „Žiju tu od dětství, jsem tu zvyklá. Mám ráda historické centrum, Jihočeské divadlo a cyklostezku, která vede na Hlubokou. Štvou mě narůstající obchoďáky a neohleduplní řidiči městské dopravy,“ okomentovala 23letá studentka.

Lidé se nejvíce stěhují do Středočeského kraje, hlavního města Prahy a Plzeňského kraje. Jihočeský kraj si vloni stál na páté pozici v rámci stěhování.

Fakt, že se lidé stěhují do jižních Čech, potvrdila Petra Dolejšová z krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ). „Dá se předpokládat, že lidé oceňují krásné přírodní prostředí, které náš kraj nabízí,“ sdělila Petra Dolejšová. Podle ní se vloni do Jihočeského kraje z jiných krajů nebo z ciziny přistěhovalo o 1 885 osob více, než se odstěhovalo. Celkem se do kraje přistěhovalo 6 697 a odstěhovalo 4 812 lidí.

V okrese Jindřichův Hradec v posledních letech obyvatel ubývá, každoročně je více vystěhovalých osob než přistěhovalých. „Také v okresech Český Krumlov a Prachatice jsou v některých letech zaznamenány migrační úbytky,“ doplnila Petra Dolejšová z krajské správy ČSÚ.

Mladí lidé, kteří chtějí založit rodinu, se podle českobudějovického realitního makléře Jiřího Kahouna stěhují spíše z Budějovic do okrajových obcí. „Je to dané nárůstem cen nemovitostí. Výslovně jsou to okrajové obce, kam dojíždí městská. Už jsou to i menší obce do dvaceti kilometrů a je to dáno především tím, že v Budějovicích nejsou stavební pozemky. Anebo jsou opravdu hodně drahé. Když lidé chtějí stavět, tak radši budou bydlet 15 či 20 kilometrů za městem. Dříve to nebylo tak silně vidět jako letos,“ odhadl Jiří Kahoun, který si také všímá toho, že starší lidé se z Budějovic nestěhují. „Mladí, kteří jsou v nájmu v Českých Budějovicích a chtějí stavět rodinný dům, tak jdou mimo Budějovice. Pozemky v Budějovicích se prodávají dobře, ale je podstatně více lidí, kteří jdou za město. To je trend letošního roku,“ vyzdvihl realitní makléř.

Podle něj se začíná rozvíjet i developerská činnost mimo město České Budějovice. „Znamená to, že i v přilehlých okrajových částech města se najdou stavební firmy, které připraví přibližně 15 parcel a postaví na nich kompletní domy. A ty si mladí lidé kupují moc rádi, protože stavět nechtějí, nebo to neumí,“ domnívá se Jiří Kahoun.

České Budějovice nabízejí lidem pestré vyžití a pracovní příležitosti. I to je důvod, proč si ho lidé oblíbili. Někteří ale z města odcházejí. Podle statistik obyvatelstva Jihočeského kraje se do krajského města vloni přistěhovalo 2701 osob a vystěhovalo se jich 2617.