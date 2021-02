Potvrdila to mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová: "Teď, v pátek odpoledne, říkám, že ano, lanovky se v pondělí rozjedou. Definitivně to ale budu schopna potvrdit, až budu stát pod kopcem a uvidím, že jedou."

"My bychom jeli určitě, máme zrovna ten týden prázdniny, to by byla skvělá zpráva!" doufá Jaroslava Novotná z Českého Krumlova, která by na lyžovačku vyrazila nejspíš hned v pondělí. "Už potřebujeme vypnout jako sůl, dovolená nám padla, ubytování je pořád zavřené, a leze nám to s dětmi na mozek. I ony si potřebují odpočinout od on-line školy, jsou na druhém stupni a jsou z toho celí umoření." S tím, že by bylo třeba dodržovat hygienická opatření, počítá. Podle ní je to to nejmenší.