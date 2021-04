Linec – Hornorakouské deníky popsaly další zločiny v Rakousku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLM

Za pokus vraždy ve vídeňské věznici dostal 25letý obžalovaný čtrnáct let a umístění v zařízení pro duševně abnormální zločince. 3. srpna v noci měl spor se 27letým spoluvězněm kvůli tomu, že ten pronášel urážlivé protižidovské poznámky. Do fyzického střetu s ním prý nešel, protože měl jít za pár dnů na svobodu. Když se vrátil ze záchodu, mladík ho ale napadl zašpičatělým nožem šestkrát do zad a do boku.