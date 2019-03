Nejhezčí byly MDŽ, když jsem byla malá a sháněla jsem kytičku pro maminku – sehnat dříve jarní kytičku kromě profláknutých červených karafiátů bylo takřka nemožné. Proto mám dodnes ráda frézie, jejich vůně se mi hned vybaví, pro ty jsem byla ochotná běžet kamkoliv.

Nejraději vzpomínám na oslavy MDŽ, které se pořádaly v osmdesátých letech. Tehdy jsem pracovala na Okresní zemědělské správě a na oslavě MDŽ byla vždy zábava, tanec, pohoštěnía legrace. Rádi na tu dobu s bývalými kolegy vzpomínáme dodnes.

Před třiceti lety jsem jako absolvent vysoké školy nastoupil do podniku, který měl dvě stě zaměstnanců. Muži jsme však byli pouze tři – ředitel, kotelník a já. Co přesně se na oslavě dne žen dělo, vylíčit nemůžu, s přibývajícím večerem ale začínalo jít nám mužům o život.

Abych pravdu řekl, tak v souvislosti s oslavami MDŽ si nevzpomínám na nic, co by stálo za zmínku. Mám–li být upřímný, tak jsem ho asi nikdy ani neslavil. Ale ženám bych k jejich svátku popřál, aby měly a splnilo se jim všechno, co si v životě přejí.