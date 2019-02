V pátek bude od 19 hodin na náměstí E. Beneše Bakusův průvod, kdy maškary převezmou vládu nad městem. Podle jednatele Maškarního sdružení Víta Kratochvíla tu po třech letech vystoupí také švýcarský masopustní orchestr Taktsurfer Münchenbuchsee z partnerského města. Vystoupí tu také ochotníci ze spolku Kovářovská OPONA. Večer bude pokračovat zábava v domě kultury s kapelou Klasik trio.



Sobota bude od rána patřit masopustnímu veselí na náměstí E. Beneše s muzikou a masopustním občerstvením. Právě sem bude směřovat 157. maškarní průvod, který vyjde ve 14 hodin od domu kultury.



Pro návštěvníky je jakov minulých letech připravené centrální parkoviště u ZVVZ Milevsko. „Odtud budou vypraveny svozy do centra města a po skončení průvodu je zajištěný odvoz tamtéž,“ doplnil Vít Kratochvíl. Svoz autobusu z parkoviště od ZVVZ k zastávce Poliklinika bude jezdit kyvadlově každých 30 minut v době od 10 do 14 hodin a po skončení průvodu zpět od 15.30 do 17.00 hodin. V době průvodu bude centrum města autům uzavřené.



Milevské maškary jsou od roku 2016 v České knize rekordů s 1248 maskami v průvodu

a od loňska v Seznamu nemateriálních statků lidové kultury ČR.

Sobotní program na náměstí je od 9 hodin:

jarmark a vepřové hody, kapela Kovačka, sbor Mil-Roses, Taktsurfer Münchenbuchsee – švýcarský masopustní orchestr, Maškary ze Studnice, Pouličníci, kapela Fusky Dus, v 15 hod. příchod maškarního průvodu, v 16 hod. Anna Julie Slováčková & The Primes