Nehoda se stala 13. února na Českobudějovicku u Dasného a server Česká justice přišel s podezřením, že místopředseda soudu před nehodou pil a odmítl dechovou zkoušku. „Je pravdou, že dne 13. 2. 2020 jsem se stal účastníkem dopravní nehody. Před dopravní nehodou jsem nepožil žádný alkohol. Je pravdou, že jsem odmítl dechovou zkoušku i první pomoc zdravotníků, neboť jsem byl v důsledku dopravní nehody otřesen. Svého nadřízeného jsem na jeho žádost informoval, že jsem se stal účastníkem dopravní nehody. Věc je v šetření Policie ČR,“ uvedl pro Deník místopředseda Krajského soudu České Budějovice Bohuslav Petr.

Vedení krajského soudu informovalo, že případ sleduje a čeká na závěry policie. V případě, že by nehoda byla policisty vyřešena jako přestupek, nehrozily by místopředsedovi soudu vážnější problémy. Pokud by se ukázalo, že před jízdou pil, spáchal by trestný čin a musel by zřejmě před kárný senát.