Žena vystoupila se sedmnácti dalšími krajany lezeckou cestou na vrchol Dračí stěny na Mondsee. „Na zpáteční cestě, na značeném a částečně zajištěném Hirschsteigu, kde pohyb usnadňují žebříky, došlo kolem 15.50 hodiny k tragédii. Žena uklouzla a zřítila se padesát metrů hluboko do rokle Saugraben. Záchranáři a lékař byli na místě rychle, ale oživovací pokusy byly marné. Zemřelou vyprostil policení vrtulník, o ostatní členy výpravy se staral krizový intervenční tým,“ popisuje deník.

Dodává, že v květnu tady nepřežil pád 40letý lékař horolezec z Mnichova, koncem června utrpěl v Saugraben těžká zranění 19letý mladík a v únoru tu zahynul šestiletý chlapec z Prahy před očima své matky. „Ke většině nehod nedochází na lezecké cestě, která je docela bezpečná, ale při sestupech, kdy je člověk v myšlenkách už doma, nebo je velmi vyčerpaný,“ říká Andreas Widlroither, vedoucí záchranné služby v Mondsee.

Místo nehod na Hirschsteigu. Foto: Deník/OÖN/Bergrettung Mondseeland

Byty se „nafukují“

Domácnost v Dolním Bavorsku má k dispozici průměrně 110,7 metru čtverečního obytné plochy, píše PNP. V roce 1990 to bylo 102,3 metru. V celém Bavorsku je to aktuálně 97,6 metru. Velké rozdíly jsou i v Dolním Bavorsku. V okrese Straubing-Boden žijí rodiny průměrně na 122,8 metru, v Rottalu-Inn na 120,4, v okrese Landshut na 119,5, ve městě Pasov naopak na 83,3 metru. Na hlavu je v Dolním Bavorsku průměrně 52,2 metru, v Pasově-městě 50 metrů, v celé zemi 48,3 metru.

„Španělská“ můra za humny

Zdroj: Deník/PNP

Obzvlášť vzácného motýla pozoroval biolog Helmut Linhart ve Waldkirchenu. Jde o přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), nebo medvědího, nazývaného také španělská vlajka nebo prapor či ruský medvěd, popisuje PNP. Že se tato můra objevila i v Bavorském lese, označuje Linhart za opravdovou senzaci. Nejčastěji se objevuje ve Středomoří, na Rhodosu příležitostně dokonce masově.

Stíhají nenošení roušek

Bavorská policie startuje ve čtvrtek 13. srpna celozemskou kontrolní akci na nošení ochranných roušek ve veřejných dopravních prostředích, píše PNP. Probíhá na různých místech Horního i Dolního Bavorska. Jak řekl tiskový mluvčí dolnobavorského prezídia Günther Tomaschko, akce má být apelem na sebeodpovědnost každého občana. Podle nyní platného nařízení musejí roušky nosit všichni cestující v hromadných prostředcích dálkových i místních, ale také v taxících. Za porušení je pokuta 150 eur. Výjimky mají jen osoby s lékařským potvrzením o nezpůsobilosti k nošení těchto pomůcek a děti do šesti let.

Rakousko a Covid-19

Ve čtvrtek přibylo v Rakousku 155 nových onemocnění Covidem-19, z toho 23 v Horních Rakousích. V nemocnicích je ošetřováno 114 osob, o čtyři méně než předcházejícího dne, 22 z nich na intenzivkách. Zemřel jeden člověk, celkově už 725. Uzdravilo se 20 346 nemocných. Oficiálně se udává kolem 1500 aktivně nakažených, z nich asi polovina ve Vídni.

„Pořádek“ a la Čečna

Zdroj: Deník/OÖN

Pět mužů a jedna žena mezi 19 a 37 lety bylo v polovině července zatčeno v Rakousku pro podezření, že patří ke skupině nazývající se Strážci mravů, napsaly OÖN. Měli „poučovat“, zastrašovat a pronásledovat ženy pocházející z Čečny, v řadě případů i jejich partnery a rodiny, za to, že se podle jejich představ chovaly „příliš západně“ nebo odlišně od jejich žebříčku hodnot. Jak poškozené uvedly, stačila fotografie v plavkách nebo poměr s nečečenskou osobou, aby upadly do hledáčku skupiny. Dosud se policii ohlásilo deset takto šikanovaných a pronásledovaných žen. Skupina byla přinejmenším v začátku roku hierarchicky strukturovaná. Postupovala systematicky, pátrala po skupinách přátel, také v sociálních médiích. Při podezřeních na „přestupek“ byl někdo vyslán, aby si se ženou promluvil. Pokud to nepřineslo efekt, vyhrožovali i členům rodin. V mešitách skupina vyvěšovala fotografie „vzpurných“ žen, aby je denuncovala, docházelo i k fyzickým útokům doma nebo i na pracovištích.

V polovině července bylo šest podezřelých zatčeno s pomocí zásahové Cobry. Vyšetřovatelé zajistili na adresách zadržených mobilní telefony, plynové pistole a 5000 eur (foto Deník/OÖN/LKA Wien). Zda byly zbraně nasazeny i při „výchovných“ akcích, nemohla policie ve čtvrtek ještě říci, ale na sociálních sítích s nimi obvinění pózovali. Spáchali už četné jiné trestné činy, také více ublížení na zdraví, útisku a kriminálního spolčení.