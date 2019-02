Linec - Paul Hemetsberger z Vöcklamarktu, který v roce 1997 maturoval na technické škole v Braunau, vytvořil toho času největší online-slovník němčiny, kterého dnes měsíčně využívá na 15 milionů lidí. Nabízí překlady do 26 řečí, píše deník OÖN. Je mezi nimi i čeština.

Opravdu šikovný mladík. | Foto: Deník/repro

Za výhodu svého slovníku autor označuje to, že každý uživatel může navrhnout lepší překlad pojmu. Ten je pak zařazen do přezkumného systému, na němž se může podílet rovněž každý.

Patnáct milionů měsíčních uživatelů www.dict.cc otevírá kolem 150 milionů stránek. V pořadí nejnavštěvovanějších webových stránek Rakouska je na 18. místě, ve světě na 662. Web prý Hemetsberger provozuje sám. Příspěvky mu dodává asi 25 000 lidí, buď náhodných uživatelů, nebo systematických spolupracovníků. Jako volný partner s ním dělá mimořádný jazykový talent, který mluví asi 50 řečmi. Jen v sekci němčina - angličtina je prý v dict.cc už přes milion pojmů.

Psi záchranáři za humny

Mezinárodní mistrovství Rakouska záchranných psů bude 15.-17. srpna v Rohrbachu. Kromě domácích přijedou soutěžící z Dánska, Německa, Nizozemska, Chorvatska, Švýcarska, Slovenska, Česka a Maďarska, celkem přes 70 účastníků. Soutěžní disciplíny proběhnou na cvičišti ve Wandschamelu a v Schönebenu.

Trefili pět za sebou + 1

Teprve podruhé v historii německého lotta se stalo, že v šestici vyhrávajících čísel bylo pět jdoucích za sebou. Ve středu to byla kombinace 9, 10, 11, 12, 13, a k nim 37. Kuriózní tip vyšel třem sázejícím, z nichž každý vyhrál 262 713,90 eura. Kombinace pět vyhrávajících čísel za sebou padla dosud jen jednou, 10. dubna 1999, kdy vyšla řada 2, 3, 4, 5, 6 a 26.

Na Číňany nečekal

Zájezdový autobus zanechal ve středu večer v bavorském Hohenschwangau šest Číňanů, kteří se patrně nemohli odtrhnout od krásy královských zámků, jak napsal deník PNP. Autobus zamířil dál do Švýcarska zkrátka bez nich. Jejich průvodce se později podařilo telefonicky zastihnout. „Řekl, že kvůli zvláštním přáním by nemohl být měněn celý program," informuje list z policejní zprávy inspekce ve Füssenu. Průvodce uvedl hotel v Zugu, v němž je výprava ubytována, a bavorský dopravce tam ztracence dovezl. „Policie ještě zařídila, že šest turistů mohlo přejet hranice do Švýcarska bez pasů. Ty totiž s jejich penězi a dalšími věcmi zůstaly v autobuse…" Deník dodává, že kdy opozdilci na hotel dorazili a kolik je zvláštní transport stál, policie nevěděla.

Tobias poprvé nejčastější

Co do jmen jsou rakouští rodiče hodně konzervativní. Tabulku nejoblíbenějších u děvčat loni popáté vedla Anna. U kluků ale zvítězil poprvé Tobias. V zemi se narodilo 79 330 dětí, z nichž 65 516 mělo už rakouskou státní příslušnost, a byli proto zahrnuti do statistiky jmen.

Pořadí nejpočetnějších u děvčat: Anna 828 (2,6 procenta), Hannah 665, Sophie 635, následovaly Emma, Sarah, Sophia jako nováček v desítce. Poprvé se objevila i Mia, na 10. místě. Anna vyhrála už v letech 2002, 2004, 1010 a 2012.

Tobiasů se narodilo 847 (2,5 procenta). V desítce jmen se objevili poprvé v roce 2001, pak byli čtyřikrát třetí a sedmkrát druzí. Loni Tobias sesadil z trůnu Lukase, který vedl žebříčky 17 let. Ten tentokrát získal 825 „jmenování". Třetí byl Maximilian 755, pak Felix, Jakob, David, Paul, Jonas, Elias a Alexander.

O světový rekord krojů

Na největší lidové slavnosti východního Bavorska, 202. Gäubodenfestu ve Straubingu, který potrvá od 8. do 18. srpna, očekávají pořadatelé přes 1,3 milionu návštěvníků. Zahájí jej spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt, odpoledne pak projde z vnitřního města na slavnostní louku Am Hagen tradiční průvod krojovaných a hudebních skupin, nazdobených vozů, koňských spřežení, oldtimerů atd. Organizátoři chtějí usilovat o návrat světového rekordu v účasti lidí v kožených kalhotách a v dirndlech a doufají, že se sejdou alespoň dva tisíce takto oblečených. Rekord už tady vytvořili před dvěma roky, ale loni jim jej sebral Speyer se 1973 krojovanými. Sedm pivních stanů na slavnostech nabídne přes 26 500 míst k sezení. Tuplák bude za 8,40 eura. Paralelně se slavností se koná největší spotřebitelská výstava regionu. Od 9. do 17. srpna se na ní bude v 17 halách prezentovat 750 vystavovatelů.

Dunaj stoupal

Hladina Dunaje v Pasově na kótě Ilzstadt dosáhla v pátek ráno výšky 7,77 metru, hladina Innu byla na 5,50 metru. Během dne ale už voda začala opadávat. Ve čtvrtek v 16 hodin byl Dunaj ve výšce 7,22 metru a promenáda Fritze Schäffera při Starém Městě musela být uzavřena. Vyznačeny byly objížďky, řidiči byli vyzýváni, aby v místě parkovali jen krátce. Uzavřena musela být státní silnice 2132 u podjezdů Löwmühle a Sulzsteg. Ačkoliv v oblasti Höllgasse se s většími záplavami nepočítalo, dobrovolníci začali cvičně stavět nové protipovodňové zábrany "Aquarina".