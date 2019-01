Mrzneme. Teplo nám sebral Island

Jižní Čechy - To, co jsme nezažili po celou zimu, přišlo nyní. Noční teploty klesají hluboko pod bod mrazu, někde až na 20 stupňů Celsia. Naštěstí je to mráz suchý. Jak vysvětlila meteoroložka českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Eva Plášilová, mohlo by být i hůř.

Zima a mráz. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dimír Šťastný

„Takzvaná pocitová teplota je ovlivněná nejen reálnou teplotou vzduchu. To, jak se cítíme, ovlivňuje i vlhkost. A také větrnost. Když je sucho jako nyní, nízké teploty snášíme lépe,“ řekla. Mráz jsme už nečekali, ale nejedná se o žádnou výjimečnou situaci. „Někdy se takové vpády studeného vzduchu stávají i v březnu,“ doplnila meteoroložka. Je to prý způsobené mohutnou tlakovou výší nad Skandinávií. Kolem ní k nám proudí studený vzduch od východu a severovýchodu. Mrazivé počasí zasáhlo téměř celou Evropu kromě jižního Španělska. Tam mají kolem jedenácti stupňů. Ale teplo naopak jde směrem k Antarktidě, na Islandu teď mají kolem šesti stupňů a na Špicberkách nulu. MRÁZ NEPOVOLÍ Kolik naměřili čtenáři DeníkuMarie Vondrášková, Malé Chrášťany: ráno -12,5 °C ve 13 h -8,7 °C



František Janát, Hluboká nad Vltavou: ráno -14 °C ve 13 h -7 °C



Antonín Silný, Lišov:

ráno v 7 h -15 °C Noc na úterý byla na jihu Čech o něco teplejší než ta z neděle na pondělí. I tak ale rtuť teploměrů někde klesla až k 20 stupňům. Marcela Augustinová z českobudějovické pobočky ČHMÚ uvedla, že nejnižší teploty naměřili ve stanici Plechý, a to 20,7 stupně Celsia, a na Bučině, kde bylo 20,1 stupně Celsia. „Tím, jak se zatáhlo, bylo skutečně nejchladněji v těch vyšších polohách,“ vysvětlovala s tím, že na Churáňově byl dokonce překročený teplotní rekord z roku 1986. Tehdy tady naměřili 17,7 stupně Celsia, v noci z pondělí na úterý tady teplota klesla na 18,8 stupně Celsia. Silné mrazy nesvědčí vodoměrům Přečíst článek › Pomyslně nejtepleji měli lidé v krajském městě. Tady meteorologové naměřili 12,9 stupně Celsia. Co se týká výhledové předpovědi na další dny, chladné počasí by mělo vydržet do pátku. „Právě pátek by už nemusel být tolik studený, o víkendu se bude dál oteplovat,“ dodala meteoroložka.

Autor: Klára Skálová, Radka Doležalová