Přípravy v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích ve čtvrtek vrcholily. Právě v pátek zde totiž začíná 17. ročník tradiční výstavy orchidejí, bromélií a sukulentů. Ta zde potrvá do 24. února.



Jak uvedl Zdeněk Klečetka, garant výstavy a vedoucí přírodovědného oddělení Jihočeského muzea, brána do tropického pralesa se návštěvníkům otevře ve dvou výstavních sálech v přízemí. „V prvním sále je ukázka sušších biotopů, najdeme zde kaktusy a další sukulenty,“ přibližoval výstavu s tím, že zde příchozí uvidí kolem 200 rostlin 75 druhů.



Dodal, že druhý sál patří nejen orchidejím, kterých zde má být přes 200 druhů, ale také masožravým rostlinám. Výstavu doplní ukázky drobných obratlovců. „Máme tu želvu, agamu, jsou tu sklípkani, strašilky nebo kudlanka,“ jmenoval Zdeněk Klečetka některá zvířata.

Ve třetím sále si své najdou hlavně ti, kteří po jedné z vystavovaných rostlin zatouží a budou si ji chtít odnést domů. Nejen začínající pěstitelé si sem budou moci zajít ke zkušeným odborníkům pro odpovědi na své otázky. „Každý tisící návštěvník výstavy navíc obdrží jako dárek nejen orchidej, ale rovněž tašku s hnojivy,“ lákal na výstavu Zdeněk Klečetka.



A jakou návštěvnost by tradiční jarní výstavě přál? „Skvělá návštěvnost by byla pět tisíc lidí, ještě lepší sedm tisíc,“ řekl Zdeněk Klečetka. „Orchidejí máme ale připravených deset,“ dodal se smíchem na závěr.

Výstava

Výstavu orchidejí, sukulentů a jiných exotických rostlin můžete navštívit od 15. do 24. února v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Výstava se zde bude konat každý den od 9 do 17.30 hodin.

Děti od 6 let do 15 let, studenti a senioři nad 60 let za vstup zaplatí 30 korun, dospělí 60 korun, rodinné vstupné (minimálně dva dospělí a jedno dítě, maximálně dva dospělí a tři děti) vyjde na 130 korun.

Na 19. února je zde naplánovaný květinový workshop od 16 do 18 hodin v přednáškovém sále.

Žáci s vyučujícími mohou výstavu navštívit v rámci vzdělávacího programu. V 60 minutách se tu dovědí zajímavosti ze života fauny a zejména flóry tropů, subtropů. Vyrobí si zde netradiční květinové přání.