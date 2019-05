Rozšíření komunikace mezi Pískem a Českými Budějovicemi ze dvou na tři jízdní pruhy připravuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Systém 2 + 1 má být realizován v několika etapách mezi lety 2021 - 2026. Od Češnovic po jihočeskou metropoli dokonce vznikne čtyřpruh.

Podle Jana Kudrleho, Vedoucího oddělení přípravy a realizace silnic budějovické pobočky ŘSD se nyní na celé trase provádí předběžný geotechnický průzkum.

Nejdále jsou přípravy na obchvat Dasného a Češnovic. "V současné době je vydáno nepravomocné územní rozhodnutí," říká Jan Kudrle a připojuje, že stavba by tu mohla začít v roce 2021. Úpravy současné silnice začnou před obcí Pištín směrem na Češnovice. "U Češnovic by měla nově vzniknout mimoúrovňová křižovatka," popisuje blíže připravované změny Jan Kudrle s tím, že až do Českého Vrbného povede čtyřpruhová dělená komunikace s návrhovou nejvyšší dovolenou rychlostí 110 kilometrů za hodinu.

Podle Jaroslava Havla, starosty Pištína pod který Češnovice patří, si prezentaci obchvatu zahrnujícího i Dasné přišel poslechnout do obecní hospody plný sál. Nejen místních obyvatel z Češnovic, ale také sousedů z Dasného nebo Pištína. Zklidnění dopravy si lidé z dotčených vesnic přejí dlouhá léta. "Posledně jim vyšlo při sčítání dopravy 18 000 vozidel," naznačuje Jaroslav Havel jaká je intenzita provozu na frekventované silnici mezi Budějovicemi a Pískem.

Příkladem toho, jak může obchvat prospět je Pištín, který už tranzitní komunikace obchází obloukem z jihu. "Ještě v roce 82 se jezdilo přes Pištín, to jsem ještě jezdil do školy," vzpomíná Jaroslav Havel s tím, že obyvatelé si po změně hodně oddychli. "A to ještě nejezdilo tolik aut, co teď," zdůrazňuje s úsměvem Jaroslav Havel.

Nekonečné kolony vozidel jsou problémem nejen z hlediska dopravy v obcích, ale i bezpečnosti. "Přes jeden přechod v Češnovicích musejí chodit všechny děti při cestě do školy," upozorňuje pištínský starosta.

Navíc třeba sebemenší havárie na trase znamená zablokování důležitého tahu a zoufalé hledání objízdných možností po místních komunikacích, které tomu většinou vůbec neodpovídají.

Obec Pištín už přislíbila prodat obecní pozemky potřebné pro obchvat. A Jaroslav Havel oceňuje, že byly vyslyšeny i vznesené připomínky a požadavky. Ať už se jedná o protipovodňová opatření, větší výsadbu zeleně nebo výšku mostu plánovaného u Češnovic, aby umožnil i průjezd zemědělské techniky. "Ve všem nám vyšli vstříc nebo máme přislíbené úpravy," zdůrazňuje Jaroslav Havel.

Podle Jana Kudrleho, vedoucího oddělení přípravy a realizace silnic budějovické pobočky ŘSD se připravuje u Češnovic mimoúrovňová křižovatka, od které by až do Českých Budějovic dokonce vedl čtyřpruh. Rozšíření silnice doporučila dopravní policie. A podle Stanislava Vorla, specialisty z krajského policejního ředitelství, by souhlasila i s navrhovanou rychlostí na plánovaném čtyřpruhu až 110 kilometrů v hodině.

Celá trasa od Českých Budějovic po Písek se má modernizovat do roku 2026. Většinou bude rozšířena na tři pruhy. Přidaný pruh střídavě pro směr od Budějovic nebo od Písku ulehčí předjíždění. Zbývající pruh pro opačný směr bude výrazně oddělen buď plastovými sloupky nebo vodorovným dopravním značením.