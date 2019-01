Hluboká nad Vltavou - Rodiči malého kotěte se stali tygři Altaica a Oliver chovaní v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou.

V sobotu 20. května se tygří pár Altaica a Oliver dočkal potomka. Je to vůbec první tygr, který se narodil v hlubocké zoo. | Foto: Archiv zoo

Vůbec první mládě tygra ussurijského v historii zahrady se narodilo v sobotu 20. května brzy ráno.



Chovatelé novopečenou maminku a její mládě nechtějí v prvních dnech rušit a sledují dění uvnitř porodního boxu jen pomocí kamer. Mají ale dobré zprávy. "I přes to, že je samice prvorodička, proběhl porod bez komplikací a o mládě se vzorně stará od prvních okamžiků," říká zástupce ředitele Roman Kössl.



Pohlaví kotěte bude možné určit až později. Počkat si budou muset i návštěvníci, matka s mládětem bude do venkovní expozice puštěna až po nějaké době.



Zoo Hluboká chová tygry ussurijské od roku 2013 a chovný pár - samice Altaica a samec Oliver, jsou geneticky velmi cenní jedinci. "Pokud se tedy podaří jejich právě narozené mládě odchovat, tak do budoucna náležitě podpoří chov a evropský záchovný program těchto velkých kočkovitých šelem," říká zoolog Mgr. Ivan Kubát.