„Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 277 nových suspektních vzorků. Pozitivní byly dva. Přerušila se tak týdenní série bez nových případů. Přírůstek nově pozitivních osob se dal očekávat, i přes pozitivní vývoj posledního týdne vyhráno zdaleka nemáme,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Situace v regionech:

Ze stávajících 46 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno patnáct na Českobudějovicku, čtrnáct na Prachaticku, jedenáct na Táborsku, tři na Strakonicku, jeden na Českokrumlovsku a jeden na Písecku. Jeden nový případ je registrován na Jindřichohradecku, které si dlouho udržovalo s 19 uzdravenými v aktivních případech nulu.

„Jeden nový případ byl zjištěn na už zmíněném Jindřichohradecku a jeden na Prachaticku. Jednalo se o muže, který byl v nařízené karanténě po návratu ze Švýcarska, a ženu, která onemocněla po kontaktu s již pozitivní osobou v rámci rodiny,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy i nadále udržují s 27,15 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (ke středeční 18. hodině) dlouhodobě pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 a vysokým podílem uzdravených v ČR. Jejich podíl k celkovému počtu nakažených je v regionu více než sedmdesátiprocentní.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 12 849 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 319 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se na jihu Čech ve středu zvýšil o 264 na celkových 1020,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Informační linka Krajské hygienické stanice:

Kvůli zájmu přeshraničních pracovníků o testování zřídila KHS informační linku na čísle 736 514 326. Samoplátci se mohou nechat testovat na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti a v odběrových místech všech jihočeských nemocnic. V činnosti je i informační linka pro Jihočechy, kteří zajíždějí za prací do Plzeňského kraje, kde je výskyt onemocnění především na Domažlicku výrazně vyšší. Na čísle 737 206 073 mohou požádat o informace a především o přednostní testování na některém z jihočeských odběrových míst.

„Z důvodu ochrany starších osob před možnou nákazou COVID-19 bylo zahájeno řízené vyšetřování osob, které pracují v domácí ošetřovatelské péči a pečovatelských službách. Současně pokračuje testování v rámci seroprevalenční studie na Strakonicku a Písecku,“ doplnila MUDr. Luňáčková.

„Po včerejším bezchybně zvládnutém odběrovém dnu ve Strakonicích nás zítra čeká pokračování odběrového maratonu v Písku, který by nebyl, tak jako ve Strakonicích, možný bez perfektní přípravy ze strany písecké nemocnice v čele s ředitelem Jiřím Holanem. Ve Strakonicích se včera podařilo v rámci testování profesních skupin vyšetřit 239 hasiči, policistů a řidičů z povolání a 30 záchranářů, kteří odběr vzorků žilní krve zajišťovali sami, zítra se v Písku zúčastní odběrů rovněž kolem 250 policistů, hasičů a řidičů a přidají se k nim i pracovníci Krajské veterinární správy,“ doplnila ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo ve středu večer na jihu Čech mezi nemocnými COVID-19 kumulativně 101 žen a 73 mužů. Z celkových 174 dosud potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 29 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 17 z Jindřichohradecka a devět z Písecka.

Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Patnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a osmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.