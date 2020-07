Jak popsal předseda Aeroklubu Tábor Jiří Lískovec, cílem tohoto závodu je určit mistry republiky ve třídách Klub, Kombi 15 m a Kombi Open.“Třídy si můžete představit zhruba stejně, jako je tomu u jachtingu. Zajišťují, že své výkony porovnávají piloti na kluzácích srovnatelných výkonů,“ přiblížil.

DŮLEŽITÁ JE TAKTIKA A ZKUŠENOST

Smyslem závodů v bezmotorovém létání je uletět zadanou trať co nejvyšší rychlostí. „Pilot to provede tak, že letí od stoupavého proudu k dalšímu a snaží se letět co nejefektivněji. Pokouší se nacházet co nejsilnější proudy a letět tak, aby se vyhnul klesavým proudům. Jako v každém sportu, i v plachtění je již standardem elektronické vybavení, které pilotům pomáhá optimalizovat taktiku přeletu. Přesto zůstává tento sport závislý čistě na zkušenostech závodníka,“ naznačil Jiří Lískovec.

Tratě se vyhlašují podle předpovídaného počasí, jejich délky jsou od 150 do 550 kilometrů. Určuje je ředitel závodu a je soutěžícím předložena na ranním briefingu. „Kluzáky jsou seřazeny na začátku vzletové dráhy a o jejich vytažení do vzduchu se postará okolo desítky motorových letadel. Vzlety probíhají rychle za sebou a stovka kluzáků, což je maximální kapacita letiště, se během hodiny a půl dostane do vzduchu,“ osvětlil na co se mohou diváci těšit.

SLEDOVÁNÍ ZÁVODŮ ONLINE

Trasu závodu dle jeho slov tvoří maximálně 5 otočných bodů, které jsou definovány GPS souřadnicemi a do prostoru o poloměru 500 metrů kolem daného bodu musí soutěžící zasadit alespoň jeden GPS “fix”. Letů může být dvoutýdenní soutěže až třináct, typicky však okolo sedmi. „V dnešní době jsou navíc závodníci online pomocí trackingového systému, diváci tedy mohou sledovat průběh klání a fandit i na dálku,“ zmínil Jiří Lískovec

Mediální charakter tohoto sportu je podobný například cyklistice. Atraktivní podívanou jsou vzlety a přistání, samotný závod však bohužel probíhá daleko od diváků. „Soutěžící, který nasbírá součtem nejvíce bodů v uletěných disciplínách, se stane mistrem republiky v dané třídě,“ upozornil.

ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA

Mistrovství republiky jako závod nejvyšší republikové úrovně má za cíl otestovat pořadatelský tým a celé zázemí táborského letiště, zda odpovídá standardům Mezinárodní letecké federace požadovaným na pořádání mistrovství světa. V létě příštího roku se tu totiž má konat Plachtařské mistrovství světa juniorů - Junior Gliding World Championship (JWGC 2021). Toho se účastní stovka nejlepších juniorských plachtařů z celého světa i České republiky. „Celkový počet účastníků včetně doprovodných týmů odhadujeme na tři stovky,“ uzavřel předseda táborského aeroklubu.

Mistrovských soutěží tohoto typu se zúčastňují moderní kluzáky nejlepších parametrů, jejichž maximální rychlost se blíží 300 km/h a klouzavost, tedy poměr výšky a uletěné vzdálenosti, dosahuje čísla 60. To znamená, že z jednoho kilometru výšky kluzák doletí do vzdálenosti 60 km. Moderní větroně jsou navrhovány špičkovými designéry a svojí krásou a ladností uchvacují pozorovatele závodů z řad profesionálů i fanoušků.