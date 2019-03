Hnědovláska s nádherným úsměvem, výškou 182 centimetrů a číslem pět. To je nejkrásnější dívka České republiky pro letošní rok. Už potřetí v posledních letech se jí navíc stala dívka z Českých Budějovic. Titul Miss Czech Republic 2019 získala 18letá Denisa Spergerová.

„Nemohla jsem tomu vůbec uvěřit,“ prozrazovala Denisa Spergerová svoje pocity chvíli po slavnostním vyhlášení. To se uskutečnilo na začátku února v brněnském Bobycentru. Ona sama měla dle svých slov za favoritku jinou z deseti dívek. Čím podle sebe tak porotu o své jedinečnosti přesvědčila? „Myslím, že jsem v soutěži udělala největší pokroky,“ řekla Denisa Spergerová, která byla jednou z nejmladších účastnic soutěže. Do té se totiž přihlašovala ještě jako 17letá, což byla nejnižší věková hranice pro podání přihlášky. „Byla jsem takové kuřátko,“ smála se Budějčanda, která se 182 centimetry byla nejvyšší dívkou v soutěži. DO PLAVEK

Zapracovat musela na své postavě. „V červnu loňského roku jsme měli zahraniční soustředění, kde jsem byla upozorněna na zformování své postavy. Měla jsem sice hubený pas, ale docela boky, tak jsem začala makat,“ vyprávěla Denisa Spergerová. Pomocnou ruku jí při jejím snažení podal kondiční trenér, jenž byl po celou dobu trvání soutěže dívkám k dispozici.

Úsilí se vyplatilo, odměnou jí byl nejen titul Miss Czech Republic 2019. „Vyhrála jsem ještě titul Miss bikiny, takže jsem asi cvičila dobře,“ smála se studentka ekonomického lycea v Českých Budějovicích.

Ta kromě jiného vítězstvím získala nejen korunku, ale také roční pronájem bytu v Praze a automobil. „Řidičák mám asi měsíc. Zatím se ale po Praze bojím jezdit. Musím se trochu vyjezdit,“ přiznala Denisa Spergerová.

MISS WORLD

V listopadu pojede reprezentovat Českou republiku do Thajska na soutěž Miss World. Bojovat o titul nejkrásnější dívky světa bude s vítězkami soutěží krásy z dalších zhruba sto třiceti zemí. „Miss World je hodně zaměřená na charitativní projekty, tak hledám oblast, ve které bych se mohla angažovat. Ráda bych se zaměřila na děti,“ prozrazovala svoje plány. „Čeká mě také pobyt v Anglii, abych zlepšila svou angličtinu, protože ta bude hodně důležitá. A budu se také věnovat přípravám na Miss World, tedy trénovat chůzi, sportovní aktivity a přednes,“ dodala.

Vymyslet musí i program pro talentovou část soutěže. „V Miss Czech Republic jsem ve volné disciplíně tancovala. V dětství jsem totiž chodila na balet, pak na disco dance, tak to pro mě bylo nejlepší. Na Miss World si chci připravit něco originálnějšího,“ řekla.

SPLNĚNÝ SEN

Příjemnější částí příprav bude výběr garderóby, která nesmí chybět. „Šaty budeme teprve vybírat, ale o to se postará náš stylista Sam Dolce, kterého jsme měli k dispozici od začátku soutěže a je vážně úžasný,“ vyprávěla Denisa Spergerová, pro niž byla soutěž splněným snem. „Modelkou jsem chtěla být od dětství. Už jako malá holka jsem sledovala soutěže krásy a brala mamce boty na podpatku,“ vzpomínala s úsměvem na tváři.

ELITE MODEL LOOK

Svou kariéru modelky započala v českobudějovické modelingové agentuře, ve třinácti letech se přihlásila do jedné z nejprestižnějších modelingových soutěží na světě Elite Model Look. Ta odstartovala kariéru Lindě Vojtové nebo třeba Michaele Kociánové. „Tam jsem postoupila do semifinále,“ popisovala současná královna krásy svoje první úspěchy.

VYSNĚNÁ NÁVRHÁŘKA

Díky vítězství se jí otevřely brány na přehlídková mola. Na otázku, se kterým návrhářem či návrhářkou by ráda spolupracovala, odpověděla: „Moc se mi líbí modely od Natali Ruden a Poner, se kterými jsem doposud spolupracovala. Určitě bych chtěla jít přehlídku pro Blanku Matragi nebo Beatu Rajskou. Moc se mi líbí jejich práce,“ přibližovala Denisa Spergerová své sny.

DO ŠKOLNÍ LAVICE

Před sebou má však letos ještě jeden důležitý úkol a to maturitu a případně i přijímačky na vysokou školu. „Toho času na učení je teď docela málo, tak doufám, že to zvládnu. Pak bych si ráda dala přihlášku na jednu z pražských škol, ale zatím nejsem rozhodnutá,“ nastiňuje další plány.

A co dělá nekrásnější dívka Čech ráda, když má volno? „Nejraději trávím čas s rodinou a přáteli, také ráda cestuji,“ prozrazovala nová česká královna krásy. „V létě by mělo být trochu volněji, tak věřím, že bude čas někam vyrazit,“ dodala na závěr.