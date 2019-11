Podzemní prostory jsou podle kastelána zámku Hluboká nad Vltavou Martina Slaby velmi důležitou součástí budovy. Proto je třeba je zdokumentovat a poznat jejich fungování. „Je to neskutečně rozsáhlý systém štol a šachet, rozbíhá se všemi směry do okolní krajiny,“ popsal podzemí zámku část sloužící k proudění vzduchu a odtok vody Martin Slaba.

Při dokumentaci odborníci zjišťují, že během desetiletí byl systém zanedbáván a nyní se to projevuje. „Ukazuje se, že je lepší podzemní chodby uvést do původní podoby, jak byly vyprojektovány, proto je částečně obnovujeme,“ dodává Martin Slaba. Ten práce považuje za dobrodružné, vždyť musí v rámci kontrolních dnů sám nasadit helmu, obléct montérky a sejít do podzemí. „Uvažujeme, že v budoucnu zapojíme i archeology,“ nastiňuje s tím, že není vyloučena i budoucí knižní popularizace projektu. „Je to neskutečně zajímavé,“ myslí si. Podzemí objevují postupně, kolik kilometrů se pod zámkem line, bude známo koncem roku. Kdy budou práce hotovy, se podle Martina Slaby zatím také ještě neví. „Teprve zjišťujeme, co tam přesně je, vidím to na několik let,“ uvádí kastelán o plánech.

Ačkoliv práce postupují, zámek stejně jako další památky Národního památkového ústavu navštívíte i po sezoně.