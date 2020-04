Z nich 215 bylo intenzivně ošetřováno v nemocnicích, 146 zemřelo, 1436 se uzdravilo. V ranním srovnání procentuální počet nákaz poklesl – na středu jich přibylo 5,79, dny předtím 6,37 a 9,32 procenta. Sedmidenní průměr nárůstu byl 7,27 %. V Tyrolsku měli 2401 nemocných a 19 zemřelých, v Horních Rakousích 1656/10, v Dolních 1676/28, ve Vídni 1458/25. Průměr na 100 000 obyvatel: Horní Rakousy 112, z okresů Perg 327, Urfahr-venkov 264, Rohrbach 193, Freistadt 130, Linec město 104.

Poprvé v historii rakouské II. republiky nastoupilo 1. dubna do služby 3500 mimořádných odvedenců civilní služby, píší OÖN. 2000 z nich jsou bývalí frekventanti této složky, kteří se do boje s koronavirem dobrovolně přihlásili, 1500 mužům byla prodloužena současná služba. V Horních Rakousích mají 270 reaktivovaných a 395 „nasluhujících“.

Od 1. dubna mají Rakušané nakupovat potraviny a drogerii v rouškách. Řetězce je mají zákazníkům postupně vydávat u vchodů. Kde už jsou k dispozici, mají kupující povinnost je nosit. Generálně bude povinnost platit od 6. dubna. Stačit mají i šátky nebo šály zakrývající nos a ústa. Obchody s plochou pro zákazníky do 400 metrů čtverečních jsou z předpisu vyjmuty, ale i tam platí bezpečnostní odstup jednoho metru. Madla nákupních vozíků mají být po každém klientovi dezinfikována, úchopy chladicích boxů pravidelně čistěny, povinná jsou plexiskla u pokladen.

Bez práce bylo koncem března v Rakousku rekordních 562 522 lidí, proti loňskému březnu o 52,5 procenta víc. Nezaměstnanost je 12,2 procenta práceschopného obyvatelstva. V gastronomii a ubytování přibylo 60 784 lidí bez práce, ve stavebnictví 28 191, v dopravě a skladování 13 728. Nezaměstnanost v obchodě vzrostla meziročně o 34,4 %, ve výrobě o 34,2 %, ve zdravotnictví a sociálních službách o 22,5 %. Počet nabízených volných míst spadl o 20,5 % na 60 722.

Rakousko pomůže Francii zvládat pandémii, která tam připravila o život už 3523 lidí. Téměř 22 800 je v nemocnicích, přes 5560 z nich na intenzivkách. Tři z nich převezme na prosbu francouzské strany Salcburk. Podobně Tyrolsko se ujalo pěti těžce nemocných z Jižního Tyrolska.

Průměrný věk prvních 89 obětí koronaviru ze 128 v Rakousku do úterního dopoledne byl 80 let, píší OÖN. Jen čtyři lidé byli mladší šedesáti let. List jen připomíná, že všichni byli pozitivní na Covid-19, ale příčinou jejich smrti mohla být i jiná choroba.

Většina sběren druhotných surovin v Horních Rakousích od pátku 3. dubna znovu otevře, byť částečně s omezeným provozem. Časy jsou uvedeny na www.umweltprofis.at. Dvory prosí o odkládání jen toho nejnutnějšího, na vyklízení sklepů nebo bytů teď není správný čas, apelují. Vjezd do provozoven bude umožněn jen autům bez přívěsů. Osobnímu kontaktu i s personálem se má občan vyhýbat, zaměstnanci nesmějí pomáhat při vykládce materiálu. Lidem doporučují nosit roušky i ve dvorech.

O úterní půlnoci evidovali v Německu 67 366 nemocných koronavirem a 732 mrtvých, v Bavorsku 16 497 nákaz a 225 zemřelých. Nejvíc jich bylo v Mnichově (2553/4).

Svaz měst a obcí v Německu je proti zavedení povinností nošení roušek v obchodech, řekl jeho ředitel Gerd Landsberg. V této fázi koronakrize je obrovským problémem sehnat dost masek pro lékaře a ošetřovatele. Zavedení povinnosti mít je při nakupování by podle něho mohlo vyvolat „křečkování“ tohoto produktu.

Brali se za pandémie

Sarah (34) a Osama (29) Alswidovi se před týdnem brali na radnici v Landau, píše PNP. Objednali svatbu na 21. březen jako oslavu prvního jarního dne, se 60 hosty, ale pandémie jim udělala škrt přes rozpočet. Nakonec měli sňatek 17. března, kdy ještě nebyl zákaz vycházení a gastronomie alespoň částečně fungovala. Svatby nebyly veřejnou akcí, kterou by vyhlášky zakazovaly, ale kromě svatebčanů při nich směli být jen dva svědkové. Párům opakovaně nabízeli termín posunout, ale Alswidovi „do toho“ šli.

Dopoledne svatebního dne jim matrikář Rudi Wolferseder zavolal, že na radnici nemůže deset hostů, kteří je původně směli doprovázet, že musejí přijít sami. Úřad byl uzavřen, do obřadní síně šli zadními dveřmi. Obřadu byli kromě nich přítomni jen matrikář a fotograf. „A vlastně ještě jeden host – Sarah Alswindová je těhotná,“ napsala PNP. Chyběli i rodiče svatebčanů – rodina nevěsty by musela jet sedm hodin z Freiburgu a syrská rodina Osamy je v Turecku, jeho bratr v Innsbrucku. Sarah si dokonce nechtěla brát svatební šaty, ale její Osama si je nenechal ujít, když prý tak dlouho čekal na to, až je uvidí… „Zrušení“ hosté se zákazem vstupu nenechali odradit a na novomanžele si počkali před radnicí.

Naplánované oslavy se podařilo s porozuměním podniků zrušit. „Zbylo vlastně jen 60 stolových vizitek hostů, které Sarah sama vyrobila. Ale až to příští rok budeme dooslavovat, doufám, že budeme moci pozvat stejné lidi, směje se,“ končí pasovský list. Foto: Deník/PNP/lnp

Květinář zkrachuje?

Otevřeným dopisem veřejným místům žádá o pomoc Dietmar Bergmoser ze zahradnictví ozdobných rostlin v hornorakouském Frankenmarktu. „Specializovali jsme se na řezané květiny a patříme tak do branže, které se v celém Rakousku věnuje jen hrstka firem,“ píše. Existují už 60 let, ve sklenících o 7000 metrech čtverečních pěstují ročně až 1,2 milionu květin prodávaných speciálními obchody v Horních Rakousích a v Solnohradsku. „S koronou naše obchodní trasy kompletně odpadly. Teď musím denně vyhazovat až 3000 květin,“ uvádí. Zastavit produkci prý není možné, jejich hlavní kultury, růže, gerbery a alstromérie založené na pět let musejí být ošetřovány. Přerušení by znamenalo totální zkázu a uzavření provozu… Jako nouzové řešení zkouší prodávat přes internet. „Kdo si večer objedná, dostane zboží v poledne,“ tvrdí. Foto: Deník/OÖN/eventfoto