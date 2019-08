Mohou je užívat třeba i týden, a poptávka je čilá, informují OÖN. Teď se v obci zastavili propagátoři tohoto dopravního prostředku Herwig Kolar (34) a Simon Klambauer (36) na dálkové jízdě "Giro to Zero" k desátému výročí jejich „modelového regionu klimatu a energie“ (KEM). Chtějí na nákladních e-kolech objet 819 obcí Rakouska. Doprovázejí je etapově místní cyklistické iniciativy. Jejich stroje mohou vézt náklad až 80 kilogramů a akumulátory drží i přes 100 kilometrů. Na snímku jsou s „otci“ myšlenky místostarostou Johannem Mitterlehnerem místním manažerem KEM Christianem Hummelbrunnerem.

Dlouhý veletrh za humny

Na výstavišti ve Freistadtu bude od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 18 hodin zážitkový veletrh na téma Technika-příroda-budoucnost, informují OÖN a slibují jadrnou náladu lidové slavnosti a zajímavý výstavní program. Začne ostatně už ve středu „světelnou zkouškou“, při které bude od 18 hodin v zábavním stanu hrát skupina Zwirn a od 17 hodin bude otevřen i zábavní park.

Ve Freistadtu bude 111 vystavovatelů. Zvláštní expozice "Gloria Noctis" ve veletržní hale se bude věnovat přírodním vědám a nočním fenomenům jako nebeským tělesům nebo hmyzu, další zvláštní výstava s názvem „My jsme počasí“ pod širkým nebem se točí kolem selských přísloví a přírodních předpovědí počasí. První odpoledne tu bude e-rallye, večer módní přehlídka a vystoupení kapely Edlseer.

V pátek bude den rodin a seniorů, přičemž děti budou mít provoz v zábavním parku za zlevněné ceny. V sobotu kolem 15. hodiny doběhnou na výstaviště účastníci závodu M8000, při vyhlášení vítězů večer ve stanu opět zahrají Zwirn. Při nedělním budíčku vystoupí od 10 hodin „Alpští yetti“ a proběhne soutěž tanečníků-opleskávačů.

Vstup na veletrh je zdarma stejně jako parkování na označených plochách před výstavištěm. Program na www.erlebnismesse.at.

… a starostka je ještě volná

Také v Kollnburgu (okr. Regen) mají problém se zajištěním praktického lékaře pro obec a starostka Josefa Schmidová ho hledá dokonce celoplošně, v Německém lékařském listě s nákladem 370 000 výtisků. Potenciální zájemce text láká například sloganem „Žít a pracovat v místě, kde jiní tráví dovolenou“ a slibuje pomoc obce. A ještě na jeden argument nabídky upozorňuje PNP. V inzerátu stojí také: „Tajný tip: Starostka je ještě svobodná!“

45letá dáma je opravdu svobodná, „což by přinejmenším pro sňatkuchtivé lékaře mohlo být atraktivní (PNP)“, a k inzerátu s vtípkem se hlásí – poznámka měla upoutat pozornost v odborném časopise. Jen v aktuálním vydání bylo více než 260 nabídek volných míst, se kterými Kollnburg konkuroval…

Extramodel - Victory

Loď Jejího Veličenstva "Victory" platila v roce 1765, kdy sjela z doku, za nejmocnější a nejmodernější plachetnici britské královské flotily. Pro její stavbu byl pokácen zhruba hektar lesa. Dnes, o 254 let později, stojí v domě Petera Janssena – v měřítku 1:90, píše PNP.

Rodák z Hamburku pracoval na modelu této válečné lodi šestnáct let. Nejspíš na něm není detail, který by tento nábytkář a zubní technik neznal. Ostatně „pravá“ Victory existuje dál, jako muzejní loď v přístavu v Portsmouthu, kde slouží královně a admiralitě jako místo pro oficiální přijetí. Veškeré znalosti o konstrukci a historii Victory Janssen, který se v mládí plavil jako lodník, načerpal z odborných knih a mnohahodinových rešerší a přenesl je do plánů na model. „K jeho velké radosti ohlásilo teď také National Museum of the Royal Navy v Portsmouthu zájem o jeho výtvor,“ uzavírá PNP.