„Za 5 minut začnu drkotat zubama, protože se dost blbě zpívá. Snad se zahřejeme,“ dodala nadějeplně. Chvíli na to se diváků nad hlavou zeptala: „Kdyby byla velká zima, půjčíte mi tu deku?“ Lidé se pobaveně smáli.

Kvůli provizornímu pódiu, jež využívalo prostoru sjezdu z tobogánu, byla nucena vystoupit pouze v doprovodu 2 členů kapely a to Pavla Bohatého a Jiřího Janoucha. Písně zazněly ve velmi zajímavých a skromných aranžích. Zcela symbolicky zazněla jako první píseň Nelítej nízko. Než se pustila do zpěvu, vyzývala lidi z horních pater: „Pojďte níž, tam nic neuslyšíte!“ Když byla odměněna potleskem po první písni, okomentovala to téměř nevěřícně: „Oni tam fakt slyšej.“ Lidé se smáli.

Pro návštěvníky si přichystala hity jako: Večírek, Na malou chvíli, Noc na zemi nebo Nebe. Lepšího interpreta na Stezku korunami stromů nemohli organizátoři akce snad ani vybrat. Písně s texty jako např.: Všechno nečeká blízko, tak nelítej nízko nebo Nám vzali nebe, jsou pro prostory Stezky korunami stromů jako dělané.

„Borci jste,“ pochválila fanoušky zpěvačka za potlesk. „To je všechno, je to možný?“ divila se Anna K. nevěřícně zírající na svůj playlist. „Na tu jsem zapomněla,“ vyhrkla. „Kamarádi, písnička, která se sem hodí, protože ty a ty a ty − se už budeme vždycky znát. Ta se sem taky hodí, prostě všechny moje písničky se sem hoděj!“ A zazněla píseň Vždycky se budeme znát.

Šedesát minut hudby ve zcela jedinečném prostředí Stezky korunami stromů si nenechal ujít ani šestnáctiletý Ondřej Doležal z Říčan u Prahy. „Jsme zde na dovolené a viděli jsme, že je zde koncert Anny K., tak jsme se sem vydali s celou rodinou. Moc se nám zde líbí, i když už jsme tu byli před dvěma roky, ale prostředí je tu krásné,“ sdělil. Nadšení přímo sršelo z manželského páru Ireny a Hanuše Petráňových, kteří dorazili z nedalekých Českých Budějovic. „Je to náš první koncert po tvrdém lockdownu. Těšíme se moc, protože odluka byla veliká a Anna K. je bohyně, navíc ta jedinečná atmosféra Stezky korunami stromů k tomu,“ pěl slova chvály čtyřiačtyřicetiletý Hanuš Petráň. S ním souhlasí i samotná Anna K., prostředí Stezky korunami stromů totiž označila jako mystické místo. Koncert v korunách stromů pak jako jedinečný zážitek.

Koncerty na Stezce korunami stromů pokračují a v úterý 27.07.2021 se mohou návštěvníci těšit na akustický koncert folkrockové skupiny Fleret, o týden později, tj. 03.08.2021 pak na české a světové hudební hity v podání Dua Bárka.