MISS ZA HUMNY. Miss Horních Rakous byla v neděli zvolena 19letá Bianca Kronsteinerová z Lince. Měří jen 163 cm!

Miss Horních Rakous. | Foto: Deník/repro

Odbory: Kdo to rozhodne?

Rakouský ministr hospodářství Reinhold Mitterlehner (ÖVP) je pro to, aby zákonem byla zvýšena denní pracovní doba ve výjimečných situacích na dvanáct hodin, píší OÖN.

Sociolog Jörg Flecker oponuje studiemi, podle kterých od sedmé nebo osmé hodiny zaměstnání stoupá četnost chyb, a varuje před důsledky – pracovními výpadky, zvýšenou nemocností a invaliditou. Dvanáct hodin práce za den by podle něho bylo z lékařského hlediska únosné jen při 30hodinovém pracovním týdnu, a to pokud by bylo možné ihned po zatížení čerpat vícedenní odpočinek. Pokud by volno bylo posouváno například kvůli propočtům objemu práce za delší období, už by zdraví nepřispívalo. Zaráží ho, že dnešní možnost desetihodinové pracovní doby za den chce vláda prodloužit, ačkoliv pracovní lékaři doporučují v povoláních přinášejících častěji nehody maximum devíti hodin.

Flecker také úplně nevěří v dobrovolnost delší pracovní doby, pokračuje linecký list. Tlak a starost o pracovní místo by mohly vést k tomu, že se zaměstnanci výzvám k delší pracovní době podrobí. Flexibilizace, při níž by pracující mohli sami rozhodovat, kdy budou pracovat, by byla podle něho velmi žádoucí, ale kdyby měli dobu práce určovat zaměstnavatelé, byla by pevná pracovní doba pro lidi výhodnější.

Obdobný názor má prezident odborových svazů Erich Foglar: „Přijde na to, kdo má suverenitu v rozhodování o pracovní době," říká. Kdyby zaměstnanci usoudili, že její prodloužení vyhovuje jejich plánům a časové vyrovnání mohli využít třeba k prodloužení víkendu, bylo by to veskrze myslitelné. Při pravomoci rozhodovat „v opačném gardu" by prý svět vypadal docela jinak.

Mitterlehner odboráře ujistil, že nechtějí praxi, kdy z kapacitních důvodů zaměstnavatel zavolá a dělník musí pracovat ve vyžádaném čase. Rozšíření pracovní doby prý musí mít smluvená pravidla, nesmí se k němu přistupovat „spontánně".

Zemřel exšéf bavorského národního parku





Jak uvedla PNP, v sobotu zemřel zcela nečekaně, při procházce se psem v hornofrnackém Langensendelbachu, Karl-Friedrich Sinner, dlouholetý vedoucí Národního parku Bavorský les. Bylo mu 70 let.

V čele parku byl v letech 1998-2011, pak odešel do důchodu. Za svou práci byl vyznamenán českým ministerstvem životního prostředí i medailí země Bavorsko, píše PNP.

Sinnerův nástupce Franz Leibl byl zprávou šokován, ještě ve čtvrtek se setkal se svým předchůdcem v zemském sněmu a na květen si domluvili jeho návštěvu v Bavorském lese. „S Karlem Friedrichem Sinnerem ztrácí nejen Národní park Bavorský les, ale i celé německé hnutí ochrany přírody jednu z nejangažovanějších osobností," řekl.

Znáte ještě vrabce?

Už před několika tisíciletími vrabec domácí zjistil, jak je dobré žít v blízkosti lidí – vždycky jim upadl nějaký ten drobek, který mohl sebrat, a v chalupách byla k nalezení nějaká prasklina, v níž mohl vysedět mladé, píše PNP k pondělnímu Světovému dnu vrabců.

Dnes ale tomuto ptáku, který následoval člověka i do měst, hrozí vymření. Bavorský úřad životního prostředí ho od loňska vede na červené listině ohrožených druhů v zemi. „Jeho stavy klesají, naposledy o více než dvacet procent ročně," řekl mluvčí úřadu. Je to mimo jiné důsledek nedostatku potravy. Vrabec má nejraději hmyz a travní semena, ale obojí mu dnes chybí, zejména v sídlištích, ale i na venkově kvůli intenzivnímu zemědělství, potvrzuje Christine Margrafová ze svazu ochrany přírody. Pečlivé a pravidelné stříhání trávníků ve městech vede k tomu, že rostliny se v nich nedostanou ke květu a plodům. Vrabci ztrácejí i příležitost ke hnízdění – trhlinek ve zdech při současné technologii výstavby a údržby domů je méně… Podle Margrafové je sanace domů veskrze pozitivní, ale těch pár dutin by prý bylo možné v nich zachovat, uvádí PNP.

Připomíná, že osud malých opeřenců nevzrušuje jen ochránce přírody v Bavorsku. „Indická ochranářská organizace Nature Forever Society proto vyhlásila Světový den vrabců, který je od roku 2010 každoročně 20. března. Má upozorňovat na úbytek tohoto druhu," uzavírá list.

Tisk proti digitálu

Podíl novin a časopisů na trhu reklamy v uplynulých letech silně poklesl, v Bavorsku o 6,9 procenta čistého obratu – ve prospěch velkých internetových koncernů jako Googlu a Facebooku. Vydavatelé tisku míní, že to není férová soutěž, požadují lepší ochranu svých práv v oblasti digitální tiskové produkce a změny v minimálních odměnách distributorů, a nacházejí prý podporu u politiků, píše PNP. Alespoň bavorský ministerský předseda Horst Seehofer (CSU) je ujistil, že se o jejich požadavky zasadí. „Bavorská vláda vás v tom podpoří, na to se můžete spolehnout," řekl. Jak, to neuvedl, jen dodal, že „problémem je spíš získat nutnou podporu také v Berlíně"…

Podle PNP náklad bavorských novin loni poklesl o 1,6 procenta na zhruba dva miliony výtisků. Ztráta je daleko menší než v celoněmeckém průměru, který je 6,6 procenta. Digitální vydání deníků přitom stále výrazněji k jejich nákladu přispívá – ve čtvrtém čtvrtletí 2016 stoupl počet prodaných e-paperových exemplářů o asi pětinu a poprvé překročil hranici jednoho milionu (v Bavorsku 128 000).

„Vytunoval" The BossHoss





Countryrocková kapela „The BossHoss" je pro mnohé pojem. „Že existuje také stejnojmenná značka motocyklů, ví ale jen málokdo," píše PNP. „Jedním z těch, kteří tento neobvyklý ,bike´ velmi dobře znají, ale který na něm také ,šroubuje´, je Werner Bauer z Trahenreuthu u dolnobavorského Hutthurmu."

Ten nyní vybavil takový stroj pro zákazníka, inženýra ze severorýnského Kamenu u Dortmundu, podle jeho představ. „Jen samotná technická data Boss Hoss LS3 se čtou jako popis závodního stroje – motor značky Corvette, 450 koní, osm válců, 6,2 litru obsah, asi 600 kilogramů váhy a špičková rychlost za třemi sty kilometry v hodině," popisuje pasovský list. Základní model s koly a rámem dodali Bauerovi z Ameriky, „ošacení" a design připravil 54letý mechanik vlastnoručně ve své dílně. Na „optickém tuningu" pracoval tři měsíce, zhruba 400 hodin, dodává list.

Podnikatelé o spolupráci

Přeshraniční dialog a výměna mezi zástupci podnikatelů z Dolního Bavorska, jižních Čech a Plzně je středobodem „Bavorsko-českého podnikatelského dne", který připravují Evropský region Dunaj-Vltava a Dolnobavorské fórum na 6. duben do Bavorské Železné Rudy, informuje PNP.

Jeho cílem je vyslat podnět k aktivnímu rozvoji přeshraniční výměny i v budoucnu. „I proto je akce pod záštitou bavorské ministryně hospodářství Ilse Aignerové a českého ministerstva průmyslu a obchodu," uvádí pasovský list. Podporují ji Hospodářská komora Dolního Bavorska, řemeslná komora Horní Falce, české regionální hospodářské komory a další složky.

PNP připomíná, že zhruba třetina českého obratu zahraničního obchodu připadá na Německo, které je tím největším obchodním partnerem ČR. Pro Bavorsko pak je Česko nejvýznamnějším obchodním partnerem ve střední a východní Evropě. „Obchodní vztahy s Českou republikou má více než 3000 bavorských firem, které za hranicemi provozují přes 300 podniků," píše list.

Podnikatelský den má posloužit malým, středním i velkým podnikatelům z obou stran hranic ke vzájemné výměně informací a k prohloubení kontaktů. Všechny přednášky budou simultánně tlumočeny, účast nic firmy nestojí. Jednání začne v 17 hodin, v předprogramu od 14 do 16 hodin je naplánována prohlídka dřevozpracující manufaktury Liebich ve Zwieselu. Přihlášky a informace na Jaroslavu Pongratz, Netzwerkmanagerin Bayern-Böhmen, 0170/8118194, E-Mail: j.pongratz@euregio-bayern.de.

Japonské sklo za humny





Přes dva roky běží příprava nové výstavy v muzeu skla ve Frauenau. Má název Současné japonské sklo. Výstavní objekty byly na cestě od začátku roku, nyní kontejnery dorazily. „Umělci roztroušení po celém Japonsku posílali svá díla v bednách Shunji Omurovi do Tokia, odkud je nákladní automobil převezl do přístavu v Jokohamě k nalodění," popisuje PNP.

Loď se plavila čtyři týdny do Bremerhavenu, odtud kontejner se sklem jel vlakem do Mnichova a po přeložení na nákladní auto do Frauenau. Než tam zásilku rozbalili, musel doklady přezkoumat a potvrdit celník. „Už rozbalování beden vyžadovalo citlivé prsty, protože často už samotné zabalení bylo uměleckým dílem preciznosti a rafinovanosti," uvádí PNP.

V muzeu budou mít do vernisáže v sobotu 25. března ještě spoustu práce, jako třeba při sesazování zrcadlové instalace „Engi" autora Harumi Yukutakeho, skládající se z několika stovek dílů. Reinhold Rühl a Andrea Uhrmannová na snímku je dávají na zeď dohromady podle přesné předlohy